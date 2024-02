Pat Burgener a signé son meilleur résultat de la saison samedi dans la manche de Coupe du monde de halfpipe de Calgary. Le natif de Lausanne a terminé 6e, tout comme Berenice Wicki chez les dames.

Pat Burgener a effectué son meilleur résultat de la saison. IMAGO/USA TODAY Network

Seul Helvète qualifié pour la finale masculine, Pat Burgener a été crédité de 80,25 points pour son troisième «run». Il a ainsi échoué à plus de six points du podium dans un concours remporté par l'Australien Valentino Guseli (91,50 points) devant le Japonais Ruka Hirano (88,25), lequel s'adjuge le Globe de la spécialité.

Auteure de son unique podium à ce niveau un an plus tôt à Calgary, Berenice Wicki (64,25 points) a pour sa part manqué le top 3 pour plus de 20 points. La victoire est revenue à la Japonaise Mitsuki Ono (90,00 points), qui a cueilli son troisième succès consécutif pour remporter le classement de la discipline.

ber, ats