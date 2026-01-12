  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le président de Swiss-Ski «Tout le monde parle toujours du ski alpin, mais...»

par Jonas Schneeberger et Michael Lehmann

12.1.2026 - 09:39

Peter Barandun (61 ans) a accordé un entretien à Keystone-ATS quelques mois après avoir été élu président de Swiss-Ski. Il a notamment fait le point sur les succès actuels de la Fédération.

Peter Barandun a été élu il y a quelques mois président de Swiss-Ski.
Peter Barandun a été élu il y a quelques mois président de Swiss-Ski.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger et Michael Lehmann

12.01.2026, 09:39

Peter Barandun, vous présidez Swiss-Ski depuis octobre. Comment vivez-vous la saison des skieurs alpins jusqu'ici?

«Le bilan intermédiaire est positif. Cela va très bien chez les messieurs, et les femmes ont apporté de la joie surtout dans les disciplines techniques avec Camille Rast et Wendy Holdener, ainsi que les jeunes qui poussent derrière: je suis content.»

Ski alpin. Peter Barandun nommé sans surprise président de Swiss-Ski

Ski alpinPeter Barandun nommé sans surprise président de Swiss-Ski

Qu'est-ce qui motive votre engagement pour le ski?

«J'ai toujours éprouvé une forte passion pour le ski et les montagnes. Quand j'étais enfant, les murs de ma chambre étaient recouverts de posters de Bernhard Russi, Franz Klammer et Ingemar Stenmark. Klammer était mon numéro un, et aussi Stenmark. Ils avaient un rayonnement qui allait au-delà des frontières, comme Marco Odermatt aujourd'hui.»

Qu'est-ce que le sport peut nous apprendre sur la vie?

«Le sport nous apprend à côtoyer toutes sortes de personnes. Il nous apprend à être humble et nous montre que l'immobilisme est un recul. Cela nous apprend aussi que faire autant que les autres ne suffit pas pour arriver dans l'élite mondiale. Et le sport apporte des émotions, de la joie. En sport, les succès sont élaborés et fêtés, ce qui s'oublie souvent dans le monde du travail.»

Géant d’Adelboden. Reçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Géant d’AdelbodenReçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Vous avez arrêté tôt de disputer des courses de ski. Pourquoi?

«Nous n'avions pas beaucoup d'argent à la maison. Mais cela n'est pas une excuse, les autres étaient meilleurs que moi. Mais parmi les Grisons de ma classe d'âge qui étaient plus forts que moi, aucun n'est arrivé dans les cadres nationaux.»

Vous êtes le chef de 1000 collaborateurs dans le privé et faites partie de plusieurs conseils d'administration. Depuis 2012, vous appartenez au comité de Swiss-Ski, dont vous avez maintenant pris la présidence. Comme gérez-vous toutes ces activités?

«Je peux bien déléguer et faire confiance aux gens, c'est sans doute l'une de mes forces. Beaucoup commettent l'erreur de tout concentrer sur eux-mêmes. C'est impossible pour moi. Je fais attention à avoir les meilleures personnes à mes côtés. Mais par-dessus tout, il y a le fait que ma femme participe à tout ce que je fais. Sans son soutien, toute ma vie ne serait pas possible.»

Descente de Zauchensee. Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Descente de ZauchenseeLindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Où voyez-vous encore du potentiel supplémentaire à Swiss-Ski?

«Tout le monde parle toujours du ski alpin, mais il y a d'autres disciplines cool. Voir comme l'an passé 85'000 personnes aller aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide, c'était magnifique. Cela nous montre qu'il y a encore un potentiel de développement dans d'autres disciplines. Si on veut continuer à croître et à s'approcher de l'élite mondiale dans beaucoup d'autres sports, il devra se passer davantage de choses dans le domaine commercial. Cela ne suffira plus de faire comme auparavant et de juste coller des publicités sur les combinaisons et disposer des bâches publicitaires.»

Beaucoup ont le sentiment que les autres disciplines évoluent à l'ombre du ski alpin...

«Cela a un peu changé chez nous. Mais rien ne doit être enlevé aux alpins. Si on le faisait, c'est certain que cela irait moins bien. Nous investissons beaucoup dans le ski alpin, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Ils sont le moteur. Nous devons arriver à créer davantage de capital.»

Archive sur le même thème

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

Marco Odermatt vise une 5e victoire de suite lors du géant d'Adelboden samedi. Le leader de la Coupe du monde évoque cette course oberlandaise très particulière, tout comme Luca Aerni et Loïc Meillard, tous deux outsiders sur la piste bernoise.

09.01.2026

Les plus lus

Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo
Le premier mari de Caroline de Monaco est mort
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Il en vient aux mains avec une pasteure et la traîne devant le tribunal
Nouveaux témoignages: la question des issues de secours reste entière