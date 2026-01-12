Peter Barandun (61 ans) a accordé un entretien à Keystone-ATS quelques mois après avoir été élu président de Swiss-Ski. Il a notamment fait le point sur les succès actuels de la Fédération.

Peter Barandun a été élu il y a quelques mois président de Swiss-Ski. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger et Michael Lehmann ATS

Peter Barandun, vous présidez Swiss-Ski depuis octobre. Comment vivez-vous la saison des skieurs alpins jusqu'ici?

«Le bilan intermédiaire est positif. Cela va très bien chez les messieurs, et les femmes ont apporté de la joie surtout dans les disciplines techniques avec Camille Rast et Wendy Holdener, ainsi que les jeunes qui poussent derrière: je suis content.»

Qu'est-ce qui motive votre engagement pour le ski?

«J'ai toujours éprouvé une forte passion pour le ski et les montagnes. Quand j'étais enfant, les murs de ma chambre étaient recouverts de posters de Bernhard Russi, Franz Klammer et Ingemar Stenmark. Klammer était mon numéro un, et aussi Stenmark. Ils avaient un rayonnement qui allait au-delà des frontières, comme Marco Odermatt aujourd'hui.»

Qu'est-ce que le sport peut nous apprendre sur la vie?

«Le sport nous apprend à côtoyer toutes sortes de personnes. Il nous apprend à être humble et nous montre que l'immobilisme est un recul. Cela nous apprend aussi que faire autant que les autres ne suffit pas pour arriver dans l'élite mondiale. Et le sport apporte des émotions, de la joie. En sport, les succès sont élaborés et fêtés, ce qui s'oublie souvent dans le monde du travail.»

Vous avez arrêté tôt de disputer des courses de ski. Pourquoi?

«Nous n'avions pas beaucoup d'argent à la maison. Mais cela n'est pas une excuse, les autres étaient meilleurs que moi. Mais parmi les Grisons de ma classe d'âge qui étaient plus forts que moi, aucun n'est arrivé dans les cadres nationaux.»

Vous êtes le chef de 1000 collaborateurs dans le privé et faites partie de plusieurs conseils d'administration. Depuis 2012, vous appartenez au comité de Swiss-Ski, dont vous avez maintenant pris la présidence. Comme gérez-vous toutes ces activités?

«Je peux bien déléguer et faire confiance aux gens, c'est sans doute l'une de mes forces. Beaucoup commettent l'erreur de tout concentrer sur eux-mêmes. C'est impossible pour moi. Je fais attention à avoir les meilleures personnes à mes côtés. Mais par-dessus tout, il y a le fait que ma femme participe à tout ce que je fais. Sans son soutien, toute ma vie ne serait pas possible.»

Où voyez-vous encore du potentiel supplémentaire à Swiss-Ski?

«Tout le monde parle toujours du ski alpin, mais il y a d'autres disciplines cool. Voir comme l'an passé 85'000 personnes aller aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide, c'était magnifique. Cela nous montre qu'il y a encore un potentiel de développement dans d'autres disciplines. Si on veut continuer à croître et à s'approcher de l'élite mondiale dans beaucoup d'autres sports, il devra se passer davantage de choses dans le domaine commercial. Cela ne suffira plus de faire comme auparavant et de juste coller des publicités sur les combinaisons et disposer des bâches publicitaires.»

Beaucoup ont le sentiment que les autres disciplines évoluent à l'ombre du ski alpin...

«Cela a un peu changé chez nous. Mais rien ne doit être enlevé aux alpins. Si on le faisait, c'est certain que cela irait moins bien. Nous investissons beaucoup dans le ski alpin, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Ils sont le moteur. Nous devons arriver à créer davantage de capital.»

Archive sur le même thème