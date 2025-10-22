  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Peter Barandun nommé sans surprise président de Swiss-Ski

ATS

22.10.2025 - 20:22

Le Grison Peter Barandun a été nommé président de Swiss-Ski lors d'une assemblée extraordinaire des délégués à Aarau. Seul candidat en lice, il a été élu à l'unanimité des membres présents.

Keystone-SDA

22.10.2025, 20:22

Peter Barandun était depuis juin 2024 co-président de l'instance avec Urs Lehmann. Mais ce dernier a démissionné pour devenir CEO de la Fédération internationale (FIS).

Swiss-Ski. La continuité prime : Peter Barandun à la présidence

Swiss-SkiLa continuité prime : Peter Barandun à la présidence

«Je suis très heureux de la grande confiance qui m'est accordée par les ski-clubs, les associations régionales et l'ensemble de Swiss-Ski», a déclaré le nouveau président dans un communiqué. Par ailleurs, un vice-président supplémentaire a été élu, également à l'unanimité, en la personne de Stefan Binggeli.

Les plus lus

Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!
Ce méga-projet aura-t-il raison de l'un des plus vieux monastères du monde?
Trump demande 230 mios à son ministère de la Justice - pour sa poche!
Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?
Après le vol, la patronne du Louvre a présenté sa démission, mais...
«Qui aurait pu imaginer que Lola croiserait cette chose, ce monstre?»