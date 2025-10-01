Swiss-SkiLa continuité prime : Peter Barandun à la présidence
ATS
1.10.2025 - 18:02
Peter Barandun sera selon toute vraisemblance le prochain président de Swiss-Ski.
Keystone-SDA
01.10.2025, 18:02
ATS
Le Grison sera le seul candidat en lice lors de l'assemblée extraordinaire des délégués prévue le 22 octobre à Aarau.
Jusqu'ici, Peter Barandun était co-président avec Urs Lehmann. Mais ce dernier a démissionné pour devenir directeur de la Fédération internationale (FIS).
Alexis Monney : «Les JO à Bormio ? C’est là que j'ai gagné ma seule course en Coupe du monde»
En conférence de presse, Alexis Monney a évoqué les Jeux olympiques de Milan-Cortina. «Si je peux participer aux JO, c’est un point positif pour moi, car la seule course que j’ai gagné en Coupe du monde, c’est à Bormio», a rappelé le Fribourgeois.