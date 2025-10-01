Peter Barandun sera selon toute vraisemblance le prochain président de Swiss-Ski.

Peter Barandun, qui était jusqu’alors co-président, va sûrement occuper la fonction de président. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Grison sera le seul candidat en lice lors de l'assemblée extraordinaire des délégués prévue le 22 octobre à Aarau.

Jusqu'ici, Peter Barandun était co-président avec Urs Lehmann. Mais ce dernier a démissionné pour devenir directeur de la Fédération internationale (FIS).