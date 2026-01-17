  1. Clients Privés
Milan-Cortina «Cela peut sembler fou» : Vlhova veut revenir pour les JO

ATS

17.1.2026 - 15:17

Deux ans après une grave blessure au genou droit, Petra Vlhova peut à nouveau s'entraîner pleinement. Au point qu'elle envisage de revenir à temps pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Keystone-SDA

17.01.2026, 15:17

Ski alpin. «Ce n'est pas ce que j'espérais partager...» - La poisse colle au skis de Petra Vlhova

Ski alpin«Ce n'est pas ce que j'espérais partager...» - La poisse colle au skis de Petra Vlhova

«Cela peut sembler un peu fou compte tenu du peu de temps qui reste avant les Jeux olympiques. Mais j'ai décidé de me battre pour avoir une chance d'y participer», a déclaré samedi la Slovaque sur ses réseaux sociaux. La championne olympique de Pékin 2022 a ajouté qu'elle prendrait sa décision 48 heures avant le slalom, le 18 février.

Ski alpin. Toujours blessée, Petra Vlhova se sépare de son entraîneur suisse Mauro Pini

Ski alpinToujours blessée, Petra Vlhova se sépare de son entraîneur suisse Mauro Pini

Sa guérison d'une rupture du ligament croisé du genou droit ne s'est pas déroulé comme prévu en raison de problèmes de cartilage. Il y a dix mois, la femmes aux 31 victoires en Coupe du monde avait dû subir une nouvelle opération.

