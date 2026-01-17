Deux ans après une grave blessure au genou droit, Petra Vlhova peut à nouveau s'entraîner pleinement. Au point qu'elle envisage de revenir à temps pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Keystone-SDA ATS

«Cela peut sembler un peu fou compte tenu du peu de temps qui reste avant les Jeux olympiques. Mais j'ai décidé de me battre pour avoir une chance d'y participer», a déclaré samedi la Slovaque sur ses réseaux sociaux. La championne olympique de Pékin 2022 a ajouté qu'elle prendrait sa décision 48 heures avant le slalom, le 18 février.

Sa guérison d'une rupture du ligament croisé du genou droit ne s'est pas déroulé comme prévu en raison de problèmes de cartilage. Il y a dix mois, la femmes aux 31 victoires en Coupe du monde avait dû subir une nouvelle opération.