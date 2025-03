Pour Marco Odermatt, l’ennemi est venu de l’intérieur

Avec six victoires en descente et quatre en Super-G, les skieurs suisses ont maitrisé presque à la perfection leur sujet cet hiver dans les deux disciplines de vitesse. Ils forment, sous la régie bien sûr de Marco Odermatt, une formidable armada.

Marco Odermatt mène une formidable armada helvétique. ats

Il convient toutefois de rappeler à l'heure du bilan que les Suisses n’ont pas été confrontés à l’opposition espérée en raison de la terrible chute de Cyprien Sarrazin à la fin décembre à Bormio et de la saison blanche d’Aleksander Kilde, blessé à l’épaule. Le Français et le Norvégien sur le carreau, Marco Odermatt semblait avoir vraiment le champ libre. Mais pour le Nidwaldien, l’ennemi est venu de l’intérieur.

Les yeux dans les yeux

Trois membres de l’équipe de Suisse ont, ainsi, cueilli cette année une première victoire sur le front de la Coupe du monde dans les disciplines de vitesse: Justin Murisier, Alexis Monney et Franjo von Allmen. Ce dernier veut croire qu’il peut désormais regarder Marco Odermatt les yeux dans les yeux avec ses trois succès en Coupe du monde et ses deux titres mondiaux. A 23 ans, le Bernois a tout l’avenir devant lui. A 30 ans, Stefan Rogentin ne peut sans doute pas se projeter aussi loin. Désormais no 2 en Super-G et no 8 en descente, le Grison présente, lui aussi, un bilan remarquable cet hiver.

Mais la plus belle surprise est venue d’Alexis Monney. Sa progression est tout simplement la plus marquante, du 20e au 3e rang sur les listes de départ en descente, du 42e au 10 sur celles du Super-G. Cerné par Von Allmen, Monney, Rogentin et Murisier, Marco Odermatt sait parfaitement qu’il ne peut à aucun moment baisser sa garde. Poussés dans leurs derniers retranchements par cette concurrence interne, les Suisses n’ont pas fini de régner sur la descente et le Super-G. Pour ne laisser que des miettes aux autres.

