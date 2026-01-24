«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

La Streif se refuse toujours à Marco Odermatt. Le Nidwaldien a pris la 2e place de la descente samedi à 0''07 de l'Italien Giovanni Franzoni.

La malédiction continue pour Odermatt 🇨🇭 à Kitzbühel ! Le Suisse signe le 2e temps provisoire à 0"07 de Franzoni 🇮🇹#ChaletClub pic.twitter.com/wZg1L3dRvu — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2026

Keystone-SDA ATS

Deuxième en 2022, pareil en 2024 et rebelote en 2026. Pour Marco Odermatt, les années paires sont certes synonymes de podium, mais pas sur la plus haute marche.

Le patron de la Coupe du monde, vainqueur du Super-G vendredi, avait fait de cette descente l'un des objectifs de sa saison. Le skieur d'Hergiswil n'a pas commis d'erreurs. Son «pire» secteur, le 5e, l'a vu concéder 0''17 à Franzoni. Pour l'emporter, il aurait dû faire un Steilhang similaire à celui de Maxence Muzaton qui a «collé» 0''48 au Transalpin. Odermatt n'a été «que» 0''15 plus rapide dans le dévers le plus célèbre de la saison.

Odermatt prend ça comme une défaite

«C'est dur, a expliqué l'homme aux 53 victoires en Coupe du monde au micro de SRF. J'ai tout donné. C'est logique, j'avais un objectif. Après quand c'est aussi serré, ça fait mal. Pendant un moment, ça allait mieux, mais en en reparlant, ça empire. Je n’ai pas encore digéré. C’était génial, c'était ma meilleure manche sur la Streif et c’est pour ça que ça fait encore plus mal parce que je sais que je suis en bonne santé et en pleine forme. J’ai senti que le matériel était parfait. Quand il manque si peu, ça fait mal. Je me sens presque un peu idiot d'être déçu après une deuxième place, surtout vis-à-vis de mes collègues qui ont fait moins bien et viennent me consoler. Là, je me sens bête. Mais pour moi, c’est une défaite.»

Muzaton fait trembler Franzoni

Excellent après la Hausberg, Odermatt a fait une très belle Traverse, mais cela n'a pas été suffisant pour passer devant Franzoni. Membre du cercle restreint des favoris grâce à ses deux victoires lors des entraînements, vainqueur du Super-G de Wengen, l'Italien de 24 ans ne vient pas de nulle part. Champion du monde junior de descente en 2022 à Panorama, Franzoni remporte sa première descente de Coupe du monde à Kitzbühel.

Franzoni a tout de même tremblé lors du passage de Maxence Muzaton, 3e à 0''39, mais qui comptait 0''54 d'avance à un certain moment. Le Tricolore a signé son deuxième podium en carrière, le premier en descente.

Hintermann 6e, Monney déçoit

Et les autres Suisses? Le deuxième meilleur représentant se nomme de manière surprenante Niels Hintermann. Le Zurichois, pas forcéement sur son terrain de prédilection sur la Streif, a pris la 6e place à 0''71.

16e à 1''56, Franjo von Allmen a tout perdu en commettant une immense faute dans l'entrée de la Traverse alors qu'il jouait le podium. Alessio Miggiano a obtenu la 26e place, alors que les autres coureurs sont hors du top 30. Stefan Rogentin (32e à 2''03, Alexis Monney (35e à 2''10), Justin Murisier (44e à 2''85), Lars Rösti (47e à 3''13) et Livio Hiltbrand (48e à 3''24). Marco Kohler a fait la même faute que von Allmen dans la Traverse, mais il n'a pas pu se rattraper et a été éliminé.

