«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Descente de Kitzbühel «Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

ATS

24.1.2026 - 12:57

La Streif se refuse toujours à Marco Odermatt. Le Nidwaldien a pris la 2e place de la descente samedi à 0''07 de l'Italien Giovanni Franzoni.

Keystone-SDA

24.01.2026, 12:57

24.01.2026, 14:15

Deuxième en 2022, pareil en 2024 et rebelote en 2026. Pour Marco Odermatt, les années paires sont certes synonymes de podium, mais pas sur la plus haute marche.

Le patron de la Coupe du monde, vainqueur du Super-G vendredi, avait fait de cette descente l'un des objectifs de sa saison. Le skieur d'Hergiswil n'a pas commis d'erreurs. Son «pire» secteur, le 5e, l'a vu concéder 0''17 à Franzoni. Pour l'emporter, il aurait dû faire un Steilhang similaire à celui de Maxence Muzaton qui a «collé» 0''48 au Transalpin. Odermatt n'a été «que» 0''15 plus rapide dans le dévers le plus célèbre de la saison.

Super-G de Kitzbühel. Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Super-G de KitzbühelMarco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Odermatt prend ça comme une défaite

«C'est dur, a expliqué l'homme aux 53 victoires en Coupe du monde au micro de SRF. J'ai tout donné. C'est logique, j'avais un objectif. Après quand c'est aussi serré, ça fait mal. Pendant un moment, ça allait mieux, mais en en reparlant, ça empire. Je n’ai pas encore digéré. C’était génial, c'était ma meilleure manche sur la Streif et c’est pour ça que ça fait encore plus mal parce que je sais que je suis en bonne santé et en pleine forme. J’ai senti que le matériel était parfait. Quand il manque si peu, ça fait mal. Je me sens presque un peu idiot d'être déçu après une deuxième place, surtout vis-à-vis de mes collègues qui ont fait moins bien et viennent me consoler. Là, je me sens bête. Mais pour moi, c’est une défaite.»

Muzaton fait trembler Franzoni

Excellent après la Hausberg, Odermatt a fait une très belle Traverse, mais cela n'a pas été suffisant pour passer devant Franzoni. Membre du cercle restreint des favoris grâce à ses deux victoires lors des entraînements, vainqueur du Super-G de Wengen, l'Italien de 24 ans ne vient pas de nulle part. Champion du monde junior de descente en 2022 à Panorama, Franzoni remporte sa première descente de Coupe du monde à Kitzbühel.

Franzoni a tout de même tremblé lors du passage de Maxence Muzaton, 3e à 0''39, mais qui comptait 0''54 d'avance à un certain moment. Le Tricolore a signé son deuxième podium en carrière, le premier en descente.

Kitzbühel. Marco Odermatt : «Cette année, je laisse moins de place aux émotions»

KitzbühelMarco Odermatt : «Cette année, je laisse moins de place aux émotions»

Hintermann 6e, Monney déçoit

Et les autres Suisses? Le deuxième meilleur représentant se nomme de manière surprenante Niels Hintermann. Le Zurichois, pas forcéement sur son terrain de prédilection sur la Streif, a pris la 6e place à 0''71.

16e à 1''56, Franjo von Allmen a tout perdu en commettant une immense faute dans l'entrée de la Traverse alors qu'il jouait le podium. Alessio Miggiano a obtenu la 26e place, alors que les autres coureurs sont hors du top 30. Stefan Rogentin (32e à 2''03, Alexis Monney (35e à 2''10), Justin Murisier (44e à 2''85), Lars Rösti (47e à 3''13) et Livio Hiltbrand (48e à 3''24). Marco Kohler a fait la même faute que von Allmen dans la Traverse, mais il n'a pas pu se rattraper et a été éliminé.

«Odi» remporte le super-G de Kitzbühel

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

23.01.2026

Les plus lus

«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines
L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne
Trafic international de drogue impliquant la Suisse démantelé
Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute
La Suisse se dégrade, prévient le président de l'UDC