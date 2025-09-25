  1. Clients Privés
Exploit sur l’Everest Il accomplit ce que «personne n’avait fait auparavant» !

ATS

25.9.2025 - 16:31

L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel est redescendu de l'Everest à ski, devenant la première personne à accomplir cet exploit sans oxygène supplémentaire. Son équipe et l'organisateur de l'expédition ont annoncé cet exploit jeudi.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.09.2025, 16:31

Après avoir atteint sans masque à oxygène le plus haut sommet du monde, à 8848 m, il s'est élancé lundi à ski sur les pentes enneigées de cette montagne de l'Himalaya. Des vidéos publiées sur son compte Instagram le montrent en train de gravir le sommet skis sur le dos avant de glisser sur la neige immaculée.

L'Everest a été descendu à ski plusieurs fois mais jamais intégralement et sans recours à des bouteilles d'oxygène, comme a réussi à le faire cet alpiniste de 37 ans.

Chhang Dawa Sherpa de Seven Summit Treks, l'organisateur de cette expédition, a expliqué à l'AFP que l'alpiniste polonais avait skié jusqu'au Camp 2, où il a passé une nuit, avant de poursuivre sa descente vers le camp de base, toujours à ski, le lendemain.

«C'était extrêmement difficile et personne ne l'avait fait auparavant, encore moins sans oxygène», a souligné Chhang Dawa Sherpa.

Seize heures dans la «zone de la mort»

De fortes chutes de neige l'ont contraint à passer 16 heures dans la «zone de la mort» située au-dessus des 8000 mètres. Cette zone est surnommée ainsi car l'air ne renferme que 30% de l'oxygène qu'il contient au niveau de la mer, ce qui peut provoquer une extrême fatigue et un mal des montagnes aiguë pouvant entraîner la mort en quelques heures.

A son retour au camp de base, Bargiel a été accueilli avec une khada, une écharpe bouddhiste traditionnelle.

