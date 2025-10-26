  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Géant de Sölden Première manche : Marco Odermatt domine les débats

ATS

26.10.2025 - 10:50

Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden, qui marque l'ouverture de la saison. Le champion olympique de la discipline devance d'un centième seulement son dauphin provisoire, l'Autrichien Marco Schwarz.

Marco Odermatt pointe en tête après la 1re manche à Sölden.
Marco Odermatt pointe en tête après la 1re manche à Sölden.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 10:50

26.10.2025, 12:06

Le Nidwaldien s'est montré le plus rapide sur le haut d'un parcours raccourci en raison du vent. Mais il a concédé près d'une demi-seconde à Marco Schwarz sur les 15 dernières secondes de course. Un deuxième Autrichien, Stefan Brennsteiner, pointe au 3e rang à 0''25 du leader provisoire.

Marco Odermatt est avide de revanche à Sölden, où il avait connu l'élimination en première manche l'an dernier alors qu'il restait sur deux victoires sur le glacier du Rettenbach. La victoire lui a par ailleurs échappé lors des cinq derniers géants disputés, championnats du monde 2025 inclus.

Ski alpin. Marco Odermatt a une cinglante revanche à prendre à Sölden

Ski alpinMarco Odermatt a une cinglante revanche à prendre à Sölden

Loïc Meillard, qui reste quant à lui sur deux succès dans la spécialité en mars dernier (Hafjell et Sun Valley), a en revanche manqué son affaire. Trop prudent, le skieur d'Hérémence a lâché 0''96 pour se retrouver 9e. Le deuxième meilleur Suisse est le Grison Thomas Tumler, 4e à 0''58 de son chef de file.

No 4 helvétique dans la discipline, Luca Aerni a terminé plus loin encore dans le brouillard autrichien. Le Valaisan, 24e, a perdu 2''25. Il sera néanmoins présent au rendez-vous de la deuxième manche dès 13h, contrairement aux cinq autres Suisses en lice.

Archive sur le ski alpin

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

Les plus lus

Impérial, Marco Odermatt lance un signal fort à ses adversaires !
Une commandante de compagnie aurait frappé des recrues
«Véritable gifle» - Jannik Sinner déclenche l’ire des Italiens
Deux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre
Ces changements de lois entrent en vigueur en novembre
«Je dois juste rester à l'écart des problèmes»