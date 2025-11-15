  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Levi Première manche mitigée pour les Suissesses, Shiffrin reste intouchable

ATS

15.11.2025 - 10:58

Mikaela Shiffrin a survolé les débats dans la première manche du slalom de Levi samedi, devançant sa dauphine Lara Colturi de plus d'une seconde (1''08). Septième et meilleure Suissesse, Wendy Holdener a concédé 1''92 sur l'Américaine.

Wendy Holdener septième lors de cette première manche.
Wendy Holdener septième lors de cette première manche.
EPA

Keystone-SDA

15.11.2025, 10:58

15.11.2025, 10:59

La Schwytzoise pointe toutefois à seulement 0''43 de la troisième marche du podium provisoire, occupée par l'Allemande Lena Dürr. Mélanie Meillard, 11e à 2''14, peut également lorgner le top 3. Cela ne sera en revanche pas la cas de la championne du monde Camille Rast, 14e à 2''45. La Valaisanne n'a jamais trouvé le bon rythme.

En quête d'un 9e succès à Levi – qui serait son 102e en Coupe du monde et le 65e en slalom, Mikaela Shiffrin a signé le meilleur chrono dans trois des quatre secteurs. Elle a levé quelque peu le pied dans la partie finale, ne perdant toutefois que 0''15 sur l'Albanaise Lara Colturi sur les 12 dernières secondes de course.

Les plus lus

Un radar de Winterthur fait une razzia
Treize ans de réclusion requis contre un avocat pour le viol d'une stagiaire
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution
Une influenceuse italienne exhibe un pass handicapés comme un gadget pour «tricher»
Trump rompt avec une figure du camp MAGA sur l'affaire Epstein
Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium