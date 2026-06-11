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Johan Eliasch sera-t-il réélu ? Présidence de la FIS : une journée explosive attend le ski mondial

Clara Francey

11.6.2026

Journée sous haute tension ce jeudi 11 juin à Belgrade. La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) élit son président pour les quatre prochaines années dans un climat particulièrement houleux, marqué par les critiques croissantes visant Johan Eliasch, à la tête de l'instance depuis 2021 et candidat à sa propre succession.

Rédaction blue Sport

11.06.2026, 08:00

Le milliardaire britanno-suédois de 64 ans, qui se présente sous bannière géorgienne après avoir perdu le soutien de la Grande-Bretagne et de la Suède, fait face à une forte opposition venue des grandes nations du ski alpin. Plusieurs stars du circuit, comme Marco Odermatt ou Mikaela Shiffrin, ont récemment appelé au changement.

Swiss-Ski s’indigne. «La FIS dans un état préoccupant, nous fonçons droit dans le mur»

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La démission surprise d'Urs Lehmann la semaine dernière a encore accentué les tensions. L'ancien patron de Swiss-Ski, devenu CEO de la FIS il y a moins d'un an, aurait quitté ses fonctions après de profonds désaccords avec Johan Eliasch sur la situation financière de la fédération.

Coup de tonnerre en ski alpin. Urs Lehmann claque la porte de la FIS après moins d'un an !

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Face au président sortant, le Liechtensteinois Alexander Ospelt tentera de créer la surprise lors d'un scrutin qui pourrait marquer un tournant pour le ski mondial. En effet, en cas de réélection d'Eliasch, certaines rumeurs évoquent une possible rupture entre la FIS et plusieurs grandes nations du ski, dont la Suisse, qui pourraient organiser sous leur propre bannière les courses de Wengen, Adelboden, Kitzbühel, Val d'Isère et Bormio.

Les détails de ce scrutin explosif juste ici :

Avec ou sans Johan Eliasch ?. En pleine tempête, la FIS se retrouve à un tournant

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