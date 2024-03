Peter Prevc (31 ans) a bien entamé le dernier week-end de sa carrière. Devant son public à Planica, le Slovène a remporté la première des trois épreuves au programme d'ici dimanche.

Peter Prevc en grande forme KEYSTONE

Prevc s'est posé à 237,5 et 231 mètres sur le tremplin géant, fêtant son premier succès en Coupe du monde depuis presque quatre ans et le 24e au total. Le podium a été complété par l'Autrichien Daniel Huber et le Norvégien Johann Andre Forfang. Seul Suisse en finale, Gregor Deschwanden a dû se contenter du 30e rang avec des sauts à 204 et 198 m.

Les sauteurs disputeront samedi un concours par équipes. Un autre concours individuel se déroulera dimanche pour conclure la saison.

sfy, ats