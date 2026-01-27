Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule

Lundi, les comités olympiques nationaux ont dû annoncer leurs sélections pour les JO de Milan Cortina, concrétisant le rêve olympique de certains athlètes… et brisant celui d’autres. Parmi les recalés figure le Français Victor Muffat-Jeandet, nos voisins n’ayant obtenu que sept - finalement huit - quotas en ski alpin. Après l'officialisation de sa non-sélection, le spécialiste du slalom a posté un long message sur Instagram, dans lequel il pointe du doigt un règlement qu’il juge injuste.

Rédaction blue Sport Clara Francey

En raison d’une règle complexe d’allocation des quotas olympiques entre les pays fixée par la Fédération internationale de ski, le clan français avait déchanté il y a dix jours en apprenant que, au lieu des onze places escomptées chez les hommes comme il y a quatre ans, il n’en obtiendrait que sept.

Il a donc fallu faire des choix et ce sont Nils Allègre, Nils Alphand, Steven Amiez, Léo Anguenot, le héros de Kitzbühel Maxence Muzaton, Clément Noël et le récent vainqueur du slalom d’Adelboden Paco Rassat qui ont été retenus pour courir à Bormio.

Absent de la liste, Victor Muffat-Jeandet (36 ans) a exprimé lundi soir sa frustration - dirigée non pas contre sa fédération mais contre le système - dans un long message publié sur Instagram, dont la légende se suffit à elle-même : «Ne laisse jamais personne te dire que tu n’es pas capable, bats-toi pour tes rêves.»

«Je suis actuellement 14e du classement général de la Coupe du monde de slalom. Je ne suis pas sorti du top 20 de l’intégralité des courses de Coupe du monde depuis plus d’un an. Mon sport n’a jamais été aussi dense et relevé, et j’aurais potentiellement pu m’élancer avec le dossard 8 au départ du slalom olympique… Mais je n’irai pas aux Jeux olympiques», écrit-il d’abord.

«L’histoire se répète. C’est dur de subir encore une fois des histoires de règlement et d’injustice, avec cette mauvaise impression de rentrer dans le cliché du Français qui se plaint tout le temps», poursuit-il notamment.

Et d’ajouter, résigné: «Ma flamme olympique, ainsi que mes valeurs, viennent de prendre un énorme coup. Quelle image donne-t-on aux jeunes générations qui rêvent en pratiquant leur sport, quand l’événementiel, le spectacle et la politique priment sur le travail et les résultats ? Quelle honte, quel irrespect pour les athlètes et les staffs qui mettent toute leur vie au quotidien pour aller au bout de leurs rêves. Ce sont toujours eux qui paient l’addition à la fin.»

Mais l’annonce surprise, lundi soir, de l’attribution d’un quota supplémentaire à la France pourrait toutefois relancer l’espoir du médaillé de bronze du combiné aux JO 2018 de Pyeongchang.