Les courses prévues à Crans-Montana du 30 janvier au 1er février auront lieu comme prévu. Seulement le programme annexe sera réduit à la suite de la tragédie de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Marco Kohler en action l’an dernier avant l’arrivée sur la piste de Crans-Montana. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le programme sportif reste inchangé, avec une descente et un Super-G dames vendredi et samedi, ainsi qu’une descente messieurs dimanche. En revanche, tous les événements annexes prévus au centre de Crans-Montana sont annulés.

La Coupe du monde se concentrera uniquement sur les courses, les zones publiques le long de la piste et autour du stade d’arrivée, avec un programme sobre incluant des moments de recueillement.

Swiss-Ski et la FIS insistent pour que l’événement se déroule dans une atmosphère digne et appropriée, en se concentrant sur le sport.