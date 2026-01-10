«Quand on ne voit pas où on met les pieds...» - Meillard amer, «Odi» aux anges !

Incroyable Marco Odermatt ! En état de grâce, le Nidwaldien de 28 ans a remporté un cinquième succès consécutif en géant à Adelboden samedi. Cette victoire, glanée dans des conditions dantesques, lui permet d’égaler le record de la légende suédoise Ingemar Stenmark. Retrouvez la réaction du héros helvétique du jour ainsi que celle de ses compatriotes Loïc Meillard et Luca Aerni.

Géant d’Adelboden : Marco Odermatt triomphe une 5e fois de suite Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. 10.01.2026

Grégoire Galley, à Adelboden Gregoire Galley

- 1er Marco Odermatt

«Cette nouvelle victoire me donne énormément de force pour la suite de la saison. C’est un grand moment ! Ici, à Adelboden, je parviens à trouver ce petit pourcentage supplémentaire qui me permet de gagner dans des conditions difficiles. Même si la piste était géniale, j’aime quand il faut se battre contre les éléments pour triompher.»

«En ayant dompté déjà plusieurs fois cette piste du Chuenisbärgli, j’ai également moins de pression qu’auparavant. Je sais que je suis capable de battre tous mes adversaires si je reste concentré et si je donne tout ce que j’ai dans la ventre.»

«Par rapport au record d’Ingemar Stenmark ici, c’est évidemment incroyable de le rejoindre dans la légende. Cependant, je ne me focalise pas là-dessus. Remporter 8 fois le classement général comme Marcel Hirscher où s’adjuger 86 victoires en Coupe du monde comme Stenmark, c’est encore très loin pour moi. Je ne sais pas aussi encore combien de temps, j’aurai l’énergie pour disputer trois disciplines.»

«Pour le moment, je veux juste rentrer chez moi et bien récupérer en vue des épreuves de Wengen.»

- 6e Loïc Meillard

«Je suis un peu déçu. Ce résultat est amer car j’ai réalisé qu’une demi bonne manche sur deux. Ce n’est donc pas suffisant pour espérer jouer plus haut. C’était tellement dur avec cette visibilité que j’ai rapidement perdu le rythme en deuxième manche et je n’ai pas réussi à le retrouver jusqu’à l’arrivée. Quand on ne voit pas où on est met les pieds, c’est très compliqué. En résumé, c’était un véritable combat aujourd’hui. Malgré tout, c’est toujours un plaisir de skier à Adelboden avec tous ces fans et cette ambiance incroyable.»

«Quant à Marco Odermatt, c’est tout simplement exceptionnel ce qu’il réalise sur cette piste. Tout le monde rêve de gagner au moins une fois Adelboden, et lui, il le fait cinq fois, c’est fou ! Il faut juste lui tirer un grand coup de chapeau.»

- 10e Luca Aerni

«Je suis vraiment fier de moi avec cette 10e place. Certes, j’ai fait beaucoup de fautes mais j’ai continué à me battre tout au long du parcours. Ce n’était pas évident dans ces conditions mais la piste était vraiment incroyable. Je ne voyais pas grand chose mais j’ai continué à attaquer. Je suis donc content de la mentalité que j’ai affichée aujourd’hui. Il faudra reproduire la même tactique dimanche à l’occasion du slalom.»

«Concernant Marco Odermatt, je crois que nous sommes des privilégiés de l’avoir dans l’équipe et de pouvoir profiter de ses nombreuses victoires. Malgré tous ses succès, il reste très calme et nous aide beaucoup. Tout cela est bénéfique.»