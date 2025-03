«La douleur atroce» du champion du monde de géant

Raphael Haaser a chuté violemment samedi lors du géant de Hafjell. L’Autrichien, sacré champion du monde dans la discipline à la surprise générale à Saalbach, s'est exprimé sur sa chute.

Ski alpin : la chute violente de Raphael Haaser à Hafjell 18.03.2025

Linus Hämmerli (trad. nl) Linus Hämmerli

Raphael Haaser a chuté le week-end dernier lors du géant de Hafjell, où les skieurs suisses ont signé un incroyable triplé. Quelques virages avant de franchir la ligne d’arrivée, le tout frais champion du monde de la discipline a vu sa main se coincer dans une porte et est tombé violemment, percutant notamment un piquet avec sa tête.

Après être resté allongé au sol quelques minutes, Haaser a pu rejoindre l'aire d'arrivée sur ses jambes, le visage ensanglanté. «J'ai absolument tou donné sur la piste», a écrit l’Autrichien dimanche sur Instagram à propos de sa deuxième manche en Norvège, après avoir signé le 8e temps sur le tracé initial.

«La douleur se transforme généralement en force»

Le skieur de 27 ans s’est montré satisfait d'avoir pu «se donner à fond» et de faire du ski dont il est «fier». Une course offensive qui s’est terminée par une chute. «J’ai de la chance de m'en sortir avec rien d'autre que quelques dents cassées», a-t-il reconnu.

Avant de poursuivre : «La douleur, bien qu'atroce aujourd'hui, se transforme généralement en force un jour ou l'autre. Le combat continue.»

On ne sait pas quand Raphael Haaser retrouvera sa force d'antan. Sa publication ne dit pas non plus s'il sera en capacité de prendre le départ lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin, qui débutent cette semaine à Sun Valley.