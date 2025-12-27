Camille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant

Camille Rast a confirmé l'excellence de sa forme en décrochant samedi son troisième podium de l'hiver en Coupe du monde. La Valaisanne a terminé 2e du géant de Semmering, obtenant ainsi son meilleur résultat dans la discipline. Elle a terminé à 0''14 de la gagnante, l'Autrichienne Julia Scheib.

Rast a terminé deuxième du géant de Semmering Keystone

Keystone-SDA ATS

Cinquième de la première manche à 0''65 de la leader provisoire, la Suédoise Sara Hector (3e au final), Camille Rast a sorti le grand jeu l'après-midi. Elle a signé le 2e chrono de la manche finale derrière l'Autrichienne Nina Astner, première à s'élancer sur le second parcours et 12e de cette course.

Une petite erreur commise sur le bas du parcours l'a vraisemblablement privée d'un premier succès en géant. Mais Camille Rast saura se satisfaire de ce deuxième podium en carrière dans une discipline où elle avait souffert en début de saison en raison de ses douleurs à la hanche.

Comme à Killington en 2024?

«Je suis mega contente», a-t-elle relevé au micro de SRF. «C'était un sacré combat. J'ai tout donné, et je me suis dit que c'était super en voyant du vert en passant la ligne d'arrivée», a poursuivi la championne du monde en titre de slalom, dont le seul podium en géant avait été obtenu en novembre 2024 à Killington (3e).

«Bien sûr que ma faute m'a coûté quelques centièmes. Mais ça arrive parfois quand on prend des risques. Quatorze centièmes c'est peu. Je me dis que je dois continuer à travailler. A Kranjska Gora (red: lors du prochain géant samedi prochain) je partirai parmi les sept premières, cela m'aidera en première manche», a-t-elle poursuivi.

En pleine confiance, Camille Rast espère forcément frapper un grand coup dimanche en slalom, même si Mikaela Shiffrin sera la femme à battre. La Vétrozienne se souvient certainement qu'elle avait fêté son premier succès en Coupe du monde en slalom à Killington fin 2024, 24 heures après avoir obtenu son premier podium en géant.

Un top 15 pour Holdener

Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a quant à elle cueilli son premier top 15 de la saison en géant. La Schwytzoise, 16e sur le tracé initial, a notamment profité de l'élimination de Lara Colturi (3e le matin) pour gagner une place. Elle a brillé sur le haut des deux parcours, mais a flanché à chaque fois sur le bas.

Troisième Suissesse qualifiée pour la seconde manche, Vanessa Kasper n'est pas parvenue à signer la «remontada» espérée. La Grisonne, 24e le matin, a terminé 22e. Elle inscrit des points pour la quatrième fois de la saison, mais devra faire beaucoup mieux pour espérer décrocher un ticket olympique (un top 7 ou deux top 15).

A noter par ailleurs l'échec de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans, qui avait marqué ses premiers points en Coupe du monde au début du mois au Mont-Tremblant (20e et 28e), a cette fois-ci nettement manqué le coche. Elle a réalisé le 42e temps sur le premier parcours, à 1''31 du top 30.

Scheib reprend les commandes

Deuxième de la première manche, Julia Scheib a donc parfaitement tenu le choc pour aller chercher sa troisième victoire de la saison dans la spécialité. L'Autrichienne récupère la 1re place de la Coupe du monde de géant au détriment de la Néo-Zélandaise Alice Robinson, éliminée sur le premier parcours samedi.