Camille Rast sur sa lancée, Federica Brignone déroutante

Camille Rast est dans le coup pour remporter le géant de Plan de Corones. Elle a pris la 2e place de la première manche mardi matin derrière la Suédoise Sara Hector.

Camille Rast est dans le coup pour remporter le géant de Plan de Corones. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Victorieuse du dernier géant de Coupe du monde disputé à Kranjska Gora, la Valaisanne a été excellente sur le parcours piqueté par son entraîneur. Elle a terminé avec 0''15 de retard sur Hector et compte 0''24 d'avance sur sa première poursuivante, l'Autrichienne Julia Scheib.

Si elle skie aussi bien en début d'après-midi dans les Dolomites, la championne du monde de slalom n'aura aucune peine à se hisser sur le podium pour la 7e fois de l'hiver. La deuxième manche est prévue à 13h30.

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 7e rang provisoire, à 1''18 de Hector.

BENTORNATA FEDE 🥰



Dopo 292 giorni dall'ultima volta, Brignone è tornata in gara nello Slalom Gigante di Kronplatz 🔙



L'azzurra chiude la prima manche con il 7° tempo a +1.18 da Sara Hector 👏#EurosportSCI pic.twitter.com/O8eo1t2zxd — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

Trois autres Suissesses s'élanceront sur le second tracé: Vanessa Kasper (18e), Sue Piller (27e) et Dania Allenbach (29e). Simone Wild (32e), Wendy Holdener (37e), Stefanie Grob (40e) et Shaienne Zehdner (éliminée) n'y seront pas.

Archive sur Federica Brignone