Géant de Copper Mountain Alice Robinson à la baguette, les Suissesses dans le dur

ATS

29.11.2025 - 19:26

Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. La Valaisanne compte 1''26 de retard sur Alice Robinson.

Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain (archive).
Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 19:26

29.11.2025, 20:02

En l'absence de Lara Gut-Behrami, leader incontestable de l'équipe de Suisse dans la discipline, il a fallu que les autres Suissesses assurent. Et logiquement, c'est Camille Rast qui a endossé le costume de no 1.

La Vétrozaine a plutôt bien géré le haut, mais elle a eu un peu plus de peine sur le bas. Elle a donc été repoussée à la 10e place.

Vanessa Kasper étonne

Wendy Holdener occupe elle la 20e place à 1''77. La Schwytzoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas autant de confiance en géant qu'en slalom. Mais une troisième Suissesse a pu se hisser en deuxième manche. Il s'agit de Vanessa Kasper, brillante 17e à 1''68. Déception en revanche pour la Fribourgeoise Sue Piller, 31e et qui a manqué le cut pour deux centièmes.

Alice Robinson s'est régalée dans le Colorado. Sara Hector pointe à 0''29 et la vainqueure de Sölden, Julia Scheib, à 0''60. La deuxième manche aura lieu dès 21h30.

