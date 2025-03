Le Fribourgeois Rémi Bonnet (30 ans) a gagné la médaille d'or sur la verticale aux Mondiaux de Morgins. Il a devancé le Belge Maximilien Dion du Chapois de 46''7 et le Valaisan Aurélien Gay de 50''0.

Rémi Bonnet (30 ans) a gagné la médaille d'or sur la verticale aux Mondiaux de Morgins. ats

Keystone-SDA, ats ATS

Chez les dames, les Suissesses ont manqué de peu le podium. Les Vaudoises Thibe Deseyn et Caroline Ulrich ont respectivement fini 4e et 5. L'or est revenu à la Française Axelle Gachet-Mollaret devant la Suédoise Tove Alexandersson (à 41''1), spécialiste de course d'orientation, et l'Autrichienne Sarah Dreier (à 1'36''1).