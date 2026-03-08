  1. Clients Privés
Super-G de Val di Fassa «C’était un peu sauvage» - Résultat probant pour Malorie Blanc !

ATS

8.3.2026 - 12:02

En retrait depuis sa victoire-surprise à Crans-Montana dans la discipline juste avant les JO, Malorie Blanc a manqué la troisième marche du podium, décrochée par l'étonnante Italienne Asja Zenere (dossard 33), pour 0''10 seulement. Elle signe néanmoins son troisième meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde.

Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa.
Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa.
ats

Keystone-SDA

08.03.2026, 12:02

08.03.2026, 13:33

La Valaisanne, qui s'était révélée en terminant 2e de la descente de St-Anton en janvier 2025, s'est montrée impeccable sur les 30 premières secondes de course (1re au deuxième intermédiaire). Moins à l'aise sur le passage le plus technique, elle a surtout manqué de vitesse sur le bas, concédant quatre dixièmes à Elena Curtoni.

«Une bonne performance»

«Il y a eu de bonnes choses. C'était un peu sauvage, mais ça passe bien pour du super-G. Je suis satisfaite et je partirai d'ici avec un bon feeling», a relevé au micro de SRF Malorie Blanc, hors du top 20 dans les deux descentes. «C'était une bonne performance et, à un moment donné, les centièmes tourneront en ma faveur.»

Corinne Suter, qui restait sur cinq top 8 en cinq courses disputées depuis les Jeux olympiques, est quant à elle rentrée dans le rang. La Schwytzoise, en difficulté dans les longues courbes, doit se contenter d'une 13e place. Elle a même été battue par Stefanie Grob, deuxième meilleure Suissesse du jour avec son 10e rang.

Malorie Blanc (8e du classement de la spécialité), et Corinne Suter (14e) seront les deux seules Suissesses en lice dans le super-G des finales de Lillehammer. Jasmina Suter et la future retraitée Joana Hählen, qui pouvaient encore espérer intégrer le top 25, ont manqué le coche dimanche. Suter a même terminé au 47e et dernier rang.

Descente de Val di Fassa. Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Descente de Val di FassaCorinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Troisième succès italien en trois jours

L'Italie a donc poursuivi son week-end de rêve, après le doublé de Laura Pirovano en descente. Elena Curtoni (35 ans) a cueilli dimanche son quatrième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2022. Elle a devancé de 0''26 la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de 0''27 Asja Zenere.

Le petit globe de la spécialité se jouera par ailleurs lors des finales, le 22 mars en Norvège. Sofia Goggia, qui avait l'occasion de classer l'affaire dimanche, a manqué le coche (9e). Mais l'Italienne compte encore 63 points d'avance sur son unique rivale dans cette lutte, la Néo-Zélandaise Alice Robinson (4e dimanche).

Archive sur le ski alpin

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

