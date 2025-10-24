  1. Clients Privés
Ski alpin Retrouvez le calendrier complet de la saison 2025/26

Clara Francey

24.10.2025

La Coupe du monde de ski alpin est de retour ! D'octobre à mars, plus de 80 courses seront disputées. Voici le calendrier intégral.

Marco Odermatt, vainqueur de quatre globes l’hiver dernier (le général, le géant, le super-G et la descente), remet ses titres en jeu.
Marco Odermatt, vainqueur de quatre globes l’hiver dernier (le général, le géant, le super-G et la descente), remet ses titres en jeu.
KEYSTONE

Rédaction blue Sport

24.10.2025, 08:00

Octobre 2025

Épreuves masculines

  • 26.10. Slalom géant, Sölden 🇦🇹
Montre plus

Épreuves féminines

  • 25.10. Slalom géant, Sölden 🇦🇹
Montre plus

Novembre 2025

Épreuves masculines

  • 16.11. Slalom, Levi 🇫🇮
  • 22.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
  • 27.11. Super-G, Copper Mountain 🇺🇸
  • 28.11. Slalom géant, Copper Mountain 🇺🇸
Montre plus

Épreuves féminines

  • 15.11. Slalom, Levi 🇫🇮
  • 23.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
  • 29.11. Slalom géant, Copper Mountain 🇺🇸
  • 30.11. Slalom, Copper Mountain 🇺🇸
Montre plus

Décembre 2025

Épreuves masculines

  • 04.12. Descente, Beaver Creek 🇺🇸
  • 05.12. Descente, Beaver Creek 🇺🇸
  • 06.12. Super-G, Beaver Creek 🇺🇸
  • 07.12. Slalom géant, Beaver Creek 🇺🇸
  • 13.12. Slalom géant, Val d'Isère 🇫🇷
  • 14.12. Slalom, Val d'Isère 🇫🇷
  • 19.12. Super-G, Val Gardena 🇮🇹
  • 20.12. Descente, Val Gardena 🇮🇹
  • 21.12. Slalom géant, Alta Badia 🇮🇹
  • 22.12. Slalom, Alta Badia 🇮🇹
  • 27.12. Super-G, Livigno 🇮🇹
Montre plus

Épreuves féminines

  • 06.12. Slalom géant, Tremblant 🇨🇦
  • 07.12. Slalom géant, Tremblant 🇨🇦
  • 12.12. Descente, St. Moritz 🇨🇭
  • 13.12. Descente, St. Moritz 🇨🇭
  • 14.12. Super-G, St. Moritz 🇨🇭
  • 16.12. Slalom, Courchevel 🇫🇷
  • 20.12. Descente, Val d'Isère 🇫🇷
  • 21.12. Super-G, Val d'Isère 🇫🇷
  • 28.12. Slalom géant, Semmering 🇦🇹
  • 29.12. Slalom, Semmering 🇦🇹
Montre plus

Janvier 2026

Épreuves masculines

  • 07.01. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
  • 10.01. Slalom géant, Adelboden 🇨🇭
  • 11.01. Slalom, Adelboden 🇨🇭
  • 16.01. Super-G, Wengen 🇨🇭
  • 17.01. Descente, Wengen 🇨🇭
  • 18.01. Slalom, Wengen 🇨🇭
  • 23.01. Super-G, Kitzbühel 🇦🇹
  • 24.01. Descente, Kitzbühel 🇦🇹
  • 25.01. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
  • 27.01. Slalom géant, Schladming 🇦🇹
  • 28.01. Slalom, Schladming 🇦🇹
Montre plus

Épreuves féminines

  • 03.01. Slalom géant, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 04.01. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 10.01. Descente, Zauchensee 🇦🇹
  • 11.01. Super-G, Zauchensee 🇦🇹
  • 13.01. Slalom, Flachau 🇦🇹
  • 17.01. Descente, Tarvisio 🇮🇹
  • 18.01. Super-G, Tarvisio 🇮🇹
  • 20.01. Slalom géant, Kronplatz 🇮🇹
  • 24.01. Slalom géant, Spindleruv Mlyn 🇨🇿
  • 25.01. Slalom, Spindleruv Mlyn 🇨🇿
  • 30.01. Descente, Crans-Montana 🇨🇭
  • 31.01. Super-G, Crans-Montana 🇨🇭
Montre plus

Février 2026

Épreuves masculines

  • 01.02. Descente, Crans-Montana 🇨🇭
  • 07.02. Descente, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 09.02. Combiné par équipes, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 11.02. Super-G, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 14.02. Slalom géant, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 16.02. Slalom, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 28.02. Descente, Garmisch Partenkirchen 🇩🇪
Montre plus

Épreuves féminines

  • 08.02. Descente, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 10.02. Combiné par équipes, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 12.02. Super-G, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 15.02. Slalom géant, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 18.02. Slalom, JO de Milan Cortina 🇮🇹
  • 28.02. Descente, Soldeu 🇦🇩
Montre plus

Mars 2026

Épreuves masculines

  • 01.03. Super-G, Garmisch Partenkirchen 🇩🇪
  • 07.03. Slalom géant, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 08.03. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 14.03. Descente, Courchevel 🇫🇷
  • 15.03. Super-G, Courchevel 🇫🇷
  • 21.03. Descente, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.03. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.03. Slalom géant, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.03. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Montre plus

Épreuves féminines

  • 01.03. Super-G, Soldeu 🇦🇩
  • 07.03. Descente, Val di Fassa 🇮🇹
  • 08.03. Super-G, Val di Fassa 🇮🇹
  • 14.03. Slalom géant, Are 🇸🇪
  • 15.03. Slalom, Are 🇸🇪
  • 21.03. Descente, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.03. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.03. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.03. Slalom géant, Lillehammer 🇳🇴
Montre plus

