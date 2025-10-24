La Coupe du monde de ski alpin est de retour ! D'octobre à mars, plus de 80 courses seront disputées. Voici le calendrier intégral.
Octobre 2025
Épreuves masculines
- 26.10. Slalom géant, Sölden 🇦🇹
Épreuves féminines
- 25.10. Slalom géant, Sölden 🇦🇹
Novembre 2025
Épreuves masculines
- 16.11. Slalom, Levi 🇫🇮
- 22.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
- 27.11. Super-G, Copper Mountain 🇺🇸
- 28.11. Slalom géant, Copper Mountain 🇺🇸
Épreuves féminines
- 15.11. Slalom, Levi 🇫🇮
- 23.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
- 29.11. Slalom géant, Copper Mountain 🇺🇸
- 30.11. Slalom, Copper Mountain 🇺🇸
Décembre 2025
Épreuves masculines
- 04.12. Descente, Beaver Creek 🇺🇸
- 05.12. Descente, Beaver Creek 🇺🇸
- 06.12. Super-G, Beaver Creek 🇺🇸
- 07.12. Slalom géant, Beaver Creek 🇺🇸
- 13.12. Slalom géant, Val d'Isère 🇫🇷
- 14.12. Slalom, Val d'Isère 🇫🇷
- 19.12. Super-G, Val Gardena 🇮🇹
- 20.12. Descente, Val Gardena 🇮🇹
- 21.12. Slalom géant, Alta Badia 🇮🇹
- 22.12. Slalom, Alta Badia 🇮🇹
- 27.12. Super-G, Livigno 🇮🇹
Épreuves féminines
- 06.12. Slalom géant, Tremblant 🇨🇦
- 07.12. Slalom géant, Tremblant 🇨🇦
- 12.12. Descente, St. Moritz 🇨🇭
- 13.12. Descente, St. Moritz 🇨🇭
- 14.12. Super-G, St. Moritz 🇨🇭
- 16.12. Slalom, Courchevel 🇫🇷
- 20.12. Descente, Val d'Isère 🇫🇷
- 21.12. Super-G, Val d'Isère 🇫🇷
- 28.12. Slalom géant, Semmering 🇦🇹
- 29.12. Slalom, Semmering 🇦🇹
Janvier 2026
Épreuves masculines
- 07.01. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
- 10.01. Slalom géant, Adelboden 🇨🇭
- 11.01. Slalom, Adelboden 🇨🇭
- 16.01. Super-G, Wengen 🇨🇭
- 17.01. Descente, Wengen 🇨🇭
- 18.01. Slalom, Wengen 🇨🇭
- 23.01. Super-G, Kitzbühel 🇦🇹
- 24.01. Descente, Kitzbühel 🇦🇹
- 25.01. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
- 27.01. Slalom géant, Schladming 🇦🇹
- 28.01. Slalom, Schladming 🇦🇹
Épreuves féminines
- 03.01. Slalom géant, Kranjska Gora 🇸🇮
- 04.01. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 10.01. Descente, Zauchensee 🇦🇹
- 11.01. Super-G, Zauchensee 🇦🇹
- 13.01. Slalom, Flachau 🇦🇹
- 17.01. Descente, Tarvisio 🇮🇹
- 18.01. Super-G, Tarvisio 🇮🇹
- 20.01. Slalom géant, Kronplatz 🇮🇹
- 24.01. Slalom géant, Spindleruv Mlyn 🇨🇿
- 25.01. Slalom, Spindleruv Mlyn 🇨🇿
- 30.01. Descente, Crans-Montana 🇨🇭
- 31.01. Super-G, Crans-Montana 🇨🇭
Février 2026
Épreuves masculines
- 01.02. Descente, Crans-Montana 🇨🇭
- 07.02. Descente, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 09.02. Combiné par équipes, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 11.02. Super-G, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 14.02. Slalom géant, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 16.02. Slalom, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 28.02. Descente, Garmisch Partenkirchen 🇩🇪
Épreuves féminines
- 08.02. Descente, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 10.02. Combiné par équipes, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 12.02. Super-G, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 15.02. Slalom géant, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 18.02. Slalom, JO de Milan Cortina 🇮🇹
- 28.02. Descente, Soldeu 🇦🇩
Mars 2026
Épreuves masculines
- 01.03. Super-G, Garmisch Partenkirchen 🇩🇪
- 07.03. Slalom géant, Kranjska Gora 🇸🇮
- 08.03. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 14.03. Descente, Courchevel 🇫🇷
- 15.03. Super-G, Courchevel 🇫🇷
- 21.03. Descente, Lillehammer 🇳🇴
- 22.03. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.03. Slalom géant, Lillehammer 🇳🇴
- 25.03. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Épreuves féminines
- 01.03. Super-G, Soldeu 🇦🇩
- 07.03. Descente, Val di Fassa 🇮🇹
- 08.03. Super-G, Val di Fassa 🇮🇹
- 14.03. Slalom géant, Are 🇸🇪
- 15.03. Slalom, Are 🇸🇪
- 21.03. Descente, Lillehammer 🇳🇴
- 22.03. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.03. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
- 25.03. Slalom géant, Lillehammer 🇳🇴