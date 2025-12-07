  1. Clients Privés
Géant de Tremblant Robinson en route pour le doublé, Camille Rast en embuscade

Clara Francey

7.12.2025

Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de Mont-Tremblant, dimanche au Canada. La Valaisanne Camille Rast est 5e, à 0''65 de la Néo-Zélandaise.

Camille Rast 5e après la première manche du 2e géant de Mont-Tremblant.
Camille Rast 5e après la première manche du 2e géant de Mont-Tremblant.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-ATS

07.12.2025, 16:58

07.12.2025, 17:34

La championne du monde de slalom, 4e samedi pour le premier géant, est donc dans les clous pour faire aussi bien. Elle peut espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours, elle ne compte que 0''13 de retard sur Nina O'Brien, 3e provisoire derrière Robinson et l'Autrichienne Julia Scheib.

Géant de Tremblant. Camille Rast frôle le podium, Alice Robinson en patronne

Géant de TremblantCamille Rast frôle le podium, Alice Robinson en patronne

Alice Robinson continue de montrer qu'elle est la femme la plus en forme du moment dans la discipline. Victorieuse à Sölden et 2e à Copper Mountain, Scheib pointe à seulement 0''16 de la tête. Elle doit se rattraper après son élimination samedi.

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire est encore une fois moyen pour la délégation de Swiss-Ski. Wendy Holdener occupe la 17e place, à 1''54 de Robinson. La Schwytzoise a bien négocié le haut, mais elle a perdu un temps considérable sur le bas de la piste.

Bonne performance pour Sue Piller. La Fribourgeoise, 20e hier, aura droit à un deuxième parcours avec sa 20e place à 1''68. Vanessa Kasper se retrouve elle au 28e rang à 2''45. Cela n'a en revanche pas passé pour Simone Wild, seulement 40e.

