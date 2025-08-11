  1. Clients Privés
Ski alpin Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»

ATS

11.8.2025 - 05:20

L'ancien champion suisse de ski alpin Roland Collombin, qui souffre d'un cancer, s'est fait retirer récemment une tumeur du foie. Dans un entretien diffusé lundi par les journaux alémaniques du groupe Tamedia, il se dit confiant, mais fait part de sa peur de la mort.

Roland Collombin, légende du ski alpin suisse, s’est confié sur son cancer (archives).
Roland Collombin, légende du ski alpin suisse, s'est confié sur son cancer (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.08.2025, 05:20

11.08.2025, 07:14

«J'ai peur de mourir, car la vie est si belle et ne devrait pas s'arrêter», déclare le Valaisan de 74 ans. L'annonce du cancer est tombée l'année passée.

«Tout a commencé par des problèmes au niveau de la gorge», explique Roland Collombin, qui toussait souvent et est allé consulter un médecin. «On m'a diagnostiqué un cancer au niveau de la gorge et, malheureusement, il était évident que le foie était également touché».

A Kitzbühel en janvier

Une chimiothérapie a suffi pour la gorge, mais pas pour le foie, ajoute-t-il. Une petite partie de son foie a donc été retirée. «Le foie fonctionne bien. Je suis confiant», poursuit le Bagnard.

Les trois semaines d'hôpital ont été «un véritable enfer», indique-t-il. Il a pu quitter l'hôpital vendredi et se repose désormais en Valais. Il doit encore subir une nouvelle chimiothérapie. «Tout le monde est optimiste, mais je n'ai aucune garantie, surtout à 74 ans».

Pékin 2022. 50 ans après les souvenirs dorés de Sapporo

Pékin 202250 ans après les souvenirs dorés de Sapporo

Roland Collombin prévoit de se rendre en janvier aux courses de la Coupe du monde à Kitzbühel, où il a remporté la descente en 1973 et 1974. «Je suis partant pour une fête du ski, quel que soit mon état».

