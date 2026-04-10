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Ski alpin Un jeune talent suisse se blesse gravement en descente

ATS

10.4.2026 - 09:08

Sandro Zurbrügg s'est gravement blessé jeudi lors de la descente des championnats de Suisse. Le Bernois de 23 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé Swiss-Ski.

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:08

10.04.2026, 09:09

Des examens médicaux effectués à Zurich ont également révélé d'autres lésions au genou gauche, précise la fédération suisse dans un communiqué. Sandro Zurbrügg devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Le jeune skieur peut toutefois se réjouir d'une saison couronnée de succès en Coupe d'Europe. Il a remporté le classement du géant, s'assurant une place pour les épreuves de Coupe du monde dans cette discipline la saison prochaine.

Surprise en ski alpin. Un nouveau champion de Suisse inattendu en descente

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