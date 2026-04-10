Sandro Zurbrügg s'est gravement blessé jeudi lors de la descente des championnats de Suisse. Le Bernois de 23 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé Swiss-Ski.

Sandro Zurbrügg ist bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz gestürzt und hat sich dabei am Knie verletzt.



Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie. Er wird sich… pic.twitter.com/MPQrapXVxG — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 10, 2026

Keystone-SDA ATS

Des examens médicaux effectués à Zurich ont également révélé d'autres lésions au genou gauche, précise la fédération suisse dans un communiqué. Sandro Zurbrügg devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Le jeune skieur peut toutefois se réjouir d'une saison couronnée de succès en Coupe d'Europe. Il a remporté le classement du géant, s'assurant une place pour les épreuves de Coupe du monde dans cette discipline la saison prochaine.