Sandro Manser et Corinne Suter sont les champions de Suisse 2026 de super-G. Le Schwytzois de 20 ans, déjà titré en descente jeudi, signe ainsi un doublé inattendu.

Corinne Suter a survolé les débats pour s'offrir son cinquième sacre national en super-G. ats

Keystone-SDA ATS

Vice-champion du monde junior 2026 dans la spécialité, Sandro Manser a devancé les Vaudois Gaël Zulauf (2e à 0''36) et Loïc Chable (3e à 0''49). Le Schwytzois s'est pourtant élancé avec le dossard 1 sur un parcours piégeux.

Les favoris ont d'ailleurs manqué leur affaire samedi sur la neige grisonne. Le triple champion olympique de Milan-Cortina Franjo von Allmen a manqué une porte en raison d'une erreur de trajectoire, alors que le Fribourgeois Alexis Monney est parti à la faute.

Corinne Suter a quant à elle survolé les débats chez les dames pour s'offrir son cinquième sacre national en super-G. La Schwytzoise, auteure d'une fin de saison remarquable en Coupe du monde, a devancé de plus d'une seconde et demie (1''67) sa dauphine Jasmine Flury.

Daria Zurlinden s'est quant à elle parée de bronze, mais en lâchant plus de deux secondes et demie. La toute fraîche championne de Suisse de descente Stefanie Grob n'a pas rallié l'arrivée, comme 21 autres concurrentes parmi les 52 en lice.