Il y a presque un an jour pour jour, Sandro Michel a été victime d'un grave accident en bob. A St-Moritz, le pousseur parle de sa guérison et de son espoir de revenir un jour en compétition.

Keystone-SDA, ATS, par Marcel Hauck ATS

Il y a 350 jours, l'avenir de Sandro Michel était suspendu à un fil. Lors d'une chute à un entraînement de bob à 4 piloté par Michael Vogt à Altenberg, Michel est resté inconscient sur la piste et a été écrasé par le bob de 500 kilos qui glissait en arrière.

Une erreur des hommes de piste. Il a reçu une lettre de leur part, mais n'a pas répondu. Ce n'était pas des excuses. Ce n’est que grâce à l'intervention rapide des secouristes et à plusieurs opérations d'urgence à l'hôpital universitaire de Dresde que sa vie et sa jambe ont pu être sauvées.

Aujourd'hui, Sandro Michel est assis à une table, en tenue de l’équipe de Vogt. Visuellement, tout semble en ordre. Michel est même monté les escaliers jusqu’à la terrasse sans aucune gêne apparente. «Ça va vraiment bien, assure-t-il d'une voix calme. Compte tenu des circonstances, je ne peux vraiment pas me plaindre.»

Au quotidien, l'Argovien de 28 ans a encore quelques contraintes. Il y a quelques semaines, il a pu se débarrasser de sa canne, et actuellement, il est toujours à 30 % d'incapacité de travail. Grâce à son statut de militaire sportif, il peut comptabiliser ses entraînements et son temps à St-Moritz comme des jours de service. «La plus grande difficulté, c'est encore de lacer mes chaussures, dit-il un brin gêné. C'est un peu pénible.»

Cortina dans le viseur

Il enchaîne: «Je peux faire des courses légères. Le problème, c'est que la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche reste encore assez limitée. Je n'arrive pas à lever la jambe correctement, mais on commence à avoir l'impression que ça ressemble de plus en plus à un vrai entraînement.»

Michel espère toujours pouvoir retrouver le chemin des pistes de bob, tout en étant conscient que le chemin sera difficile, de même que pour avoir un horizon temporel. «J'espère vraiment pouvoir encore progresser au niveau de la mobilité, précise-t-il. Mais je dois vraiment être satisfait de la façon dont ça se passe en ce moment.»

A St-Moritz, Sandro Michel est un peu «l'homme à tout faire» et ça lui fait du bien de faire partie de l'équipe. «J'aide partout où je peux, explique-t-il. Que ce soit pour affûter les patins ou pour ajuster certaines choses sur le bob.»

L'Argovien pense évidemment à Cortina, théâtre des JO dans une année. «Je suis très très impatient de voir l'évolution de la piste olympique, conclut-il. Le lieu a une grande tradition. Les plus anciens s'en souviennent certainement.» Il espère ne pas simplement y assister, mais y participer: «Mais cela reste encore à voir.»