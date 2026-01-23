Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

Lors du super-G de Kitzbühel vendredi, le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted et le Suisse Arnaud Boisset se sont offert d’énormes frayeurs sur le redoutable Seidlalmsprung.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Dossard numéro 17, Adrian Smiseth Sejersted a frôlé la correctionnelle après seulement quelques secondes de course lors du super-G de Kitzbühel. Propulsé dans les airs sur le Seidlalmsprung, le Norvégien semblait promis à la chute. Mais à la faveur d’un incroyable numéro d’équilibriste, il est parvenu à se redresser pour atterrir… sur un seul ski, avant de reprendre le fil de son effort et aller chercher une miraculeuse cinquième place.

Pour son retour en Coupe du monde après quelques semaines d’absence, durant lesquelles il a disputé quelques courses de Coupe d’Europe, le Valaisan Arnaud Boisset, dossard no 31, s’est envolé au même endroit. Malheureusement, il n’a lui pas pu éviter la chute. Le Martignerain de 27 ans est parvenu à se relever, même s’il semblait passablement sonné.

«Je suis un peu sous le choc. Tomber à Kitzbühel peut avoir des conséquences très graves. Là, ça a l’air d’aller, mais il y aura de gros bleus», a confié le Valaisan quelques minutes après sa chute à nos confrères de «SkiActu». Il devait encore passer des examens de contrôle dans l’après-midi.