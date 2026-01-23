Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

  1. Clients Privés
Sueurs froides à Kitzbühel Violente cabriole pour Boisset, Sejersted miraculé

Clara Francey

23.1.2026

Lors du super-G de Kitzbühel vendredi, le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted et le Suisse Arnaud Boisset se sont offert d’énormes frayeurs sur le redoutable Seidlalmsprung.

La grosse frayeur de Sejersted à Kitzbühel

La grosse frayeur de Sejersted à Kitzbühel

Adrian Smiseth Sejersted a eu très chaud lors du super-G de Kitzbühel vendredi. Malgré sa frayeur, il a terminé à la cinquième place.

23.01.2026

Rédaction blue Sport

23.01.2026, 14:40

23.01.2026, 16:05

Dossard numéro 17, Adrian Smiseth Sejersted a frôlé la correctionnelle après seulement quelques secondes de course lors du super-G de Kitzbühel. Propulsé dans les airs sur le Seidlalmsprung, le Norvégien semblait promis à la chute. Mais à la faveur d’un incroyable numéro d’équilibriste, il est parvenu à se redresser pour atterrir… sur un seul ski, avant de reprendre le fil de son effort et aller chercher une miraculeuse cinquième place.

Super-G de Kitzbühel. Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Super-G de KitzbühelMarco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Pour son retour en Coupe du monde après quelques semaines d’absence, durant lesquelles il a disputé quelques courses de Coupe d’Europe, le Valaisan Arnaud Boisset, dossard no 31, s’est envolé au même endroit. Malheureusement, il n’a lui pas pu éviter la chute. Le Martignerain de 27 ans est parvenu à se relever, même s’il semblait passablement sonné.

Boisset kommt bei Sturz glimpflich davon

Boisset kommt bei Sturz glimpflich davon

Der Walliser Arnaud Boisset stürzt beim Super-G-Rennen in Kitzbühel spektakulär, scheint aber mit einem Schrecken davon gekommen zu sein.

23.01.2026

«Je suis un peu sous le choc. Tomber à Kitzbühel peut avoir des conséquences très graves. Là, ça a l’air d’aller, mais il y aura de gros bleus», a confié le Valaisan quelques minutes après sa chute à nos confrères de «SkiActu». Il devait encore passer des examens de contrôle dans l’après-midi.

