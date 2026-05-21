Le président de longue date du Comité olympique croate, Zlatko Matesa, a démissionné jeudi après la révélation d'une série de cas de corruption présumés qui secoue plusieurs sports dans le pays, notamment la fédération de ski.

Zlatko Matesa, a démissionné de son poste de président du Comité olympique croate. imago/Pixsell

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le parquet anticorruption a ouvert en mars une enquête visant six personnes soupçonnées d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent, et dont les actions auraient causé un préjudice de près de 30 millions d'euros à la fédération nationale de ski.

Le principal suspect est Vedran Pavlek, qui a dirigé pendant de longues années le secteur du ski alpin au sein de la fédération et dont les mandats ont marqué l'ère la plus glorieuse du ski alpin du pays. Sous sa direction, soeur et frère Janica et Ivica Kostelic ont remporté dix médailles olympiques pour ce pays de 3,8 millions d'habitants, peu montagneux. Pavlek a été arrêté fin avril au Kazakhstan, et Zagreb a réclamé son extradition.

Une enquête policière a ensuite été élargie sur d'autres fédérations sportives, portant sur l'utilisation des fonds publics distribués par l'intermédiaire du Comité olympique. Son président démissionnaire a déclaré jeudi dans un communiqué qu'il quittait son poste pour de permettre «une clarification transparente de toutes les circonstances au sein du sport croate à tous les niveaux».

Zlatko Matesa, 76 ans, qui a dirigé le Comité olympique depuis 2002, a expliqué avoir démissionné après le clôture de l'enquête qui, selon lui, a établi que les fonds versés par le Comité olympique à la fédération de ski «n'avaient pas été utilisés de manière illégale». «Les irrégularités pourraient concerner uniquement la gestion des fonds provenant d'autres sources de revenus», a-t-il dit, ajoutant que sa démission était «un acte de responsabilité morale et de respect à l'égard du sport croate».

Le Premier ministre conservateur Andrej Plenkovic avait auparavant condamné «toutes les irrégularités» au sein des instances sportives du pays, soulignant que les mécanismes de contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés au sport devaient «être renforcés».