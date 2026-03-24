Marco Odermatt a été éliminé lors de la première manche du géant de Hafjell. L'erreur fatale du Nidwaldien fait l'affaire de Lucas Pinheiro Braathen, qui mène le bal.

Coup de théâtre à Hafjell ! Dossard no 1 du géant des finales de Lillehammer, Marco Odermatt est sorti dès la première manche et n’a plus son destin en main dans la course au petit globe. 24.03.2026

Agence France-Presse, Keystone-ATS Clara Francey

Assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin pour la 5e fois d'affilée, Marco Odermatt comptait, avant le dernier géant de la saison, 48 points d'avance sur Pinheiro Braathen pour le petit globe de la discipline.

Le Nidwaldien est sorti à mi-parcours de la première manche sur la piste norvégienne des Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer, alors que Pinheiro Braathen a réalisé le meilleur temps.

Dossard no 1, «Odi» a sans doute pris trop de risques dans le vent de Norvège. Après une première grosse frayeur, il a commis une faute avec l'intérieur pour sa deuxième élimination de l'hiver dans la discipline.

Pinheiro Braathen, champion olympique de géant il y a un mois à Bormio (Italie), doit finir sur le podium mardi à Hafjell pour décrocher son deuxième petit globe de cristal, après celui de slalom en 2023.

Une quatrième place sera aussi suffisante pour le Brésilien de 25 ans si le Valaisain Loïc Meillard, 3e temps de la première manche (+0''63), ne remporte pas la course dans la grisaille norvégienne. La seconde manche débutera à 12h30.