Comme déjà la veille, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique a fini 2e du slalom derrière le Norvégien Timon Haugan.

Keystone-ATS Gregoire Galley

Meilleur temps en matinée, Meillard n'a pas été en mesure de résister au retour fulgurant d'Haugan, auteur d'une démonstration sur une piste pourtant dégradée. Le Norvégien s'est imposé avec 0''44 d'avance sur le Valaisan d'origine neuchâteloise et 1''03 sur l'étonnant Finlandais Eduard Hallberg.

«Je suis déçu, parce que je n'ai pas montré mon meilleur ski. Je n'ai pas trouvé le bon rythme en deuxième manche et il a fallu lutter durant tout le parcours. Je suis déçu de ne pas avoir pu finir la saison avec une victoire et une manche parfaite», a déclaré Meillard au micro de la télévision SRF.

«Aucun succès sauf aux Jeux olympiques, j'ai gagné la course la plus importante de l'hiver», a-t-il encore dit en faisant un bilan de sa saison. «En fin de compte, quatre éliminations, c'était trop pour lutter pour le globe. Même si j'étais chaque fois rapide. C'est quelque chose sur quoi je dois travailler», s'est-il projeté.

Petit globe pour McGrath

Le Norvégien Atle Lie McGrath, 8e de la course, a remporté le petit globe de la spécialité. Il a ainsi un peu effacé sa terrible déception des Jeux olympiques quand il avait été éliminé après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Son plus sérieux rival, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, a en effet enfourché après quelques portes en finale.

Le Genevois Tanguy Nef a livré une très belle course, conclue au 6e rang. Quant au Valaisan Daniel Yule, il a pris le 15e rang.

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