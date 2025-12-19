Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29

Immense surprise lors du Super-G de Val Gardena. Le Tchèque Jan Zabystran a profité des conditions pour devancer de 0''22 Marco Odermatt.

Keystone-ATS Clara Francey

Même lui n'arrivait pas à y croire, voir du vert avec son dossard 29 et devant Marco Odermatt. Et pourtant c'est bien ce qui s'est produit à Val Gardena, sur l'une des seules pistes qui permettent ce genre de coup d'éclat.

Avec une 8e place en mars à Kvitfjell comme meilleur résultat, Zabystran a logiquement décroché son premier podium à 27 ans, et de quelle manière! Le Tchèque rejoint dans l'Histoire l'Allemand Josef Ferstl qui s'était imposé pour la première de ses deux victoires en carrière en Super-G en 2017 et le Liechtensteinois Markus Foser, vainqueur de la descente en 1993 avec le dossard 66! Il s'agit de la première victoire tchèque en Coupe du monde masculine.

Odermatt logiquement frustré

Marco Odermatt ne pensait certainement pas à un tel scénario en coupant la ligne et en voyant qu'il venait d'améliorer le chrono de Justin Murisier d'1''05. «C'est forcément un peu agaçant, a réagi Odermatt au micro de SRF. Mais dans notre sport, ce qui compte, c'est d'être le plus rapide à l'arrivée et il a été plus rapide. Inutile donc de s'attarder sur les conditions. J'aurais aimé remporter la victoire. J'ai commis une erreur dans le dernier secteur, mais j'ai donné le meilleur de moi-même.»

Avant le passage de Zabystran, le Nidwaldien était passé devant la presse donner son impression: «Aujourd'hui, j'ai parfois pris trop de risques et j'ai eu un peu de chance. On ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais à deux ou trois reprises, j'étais très proche de la limite. Dans la Ciaslat, j'ai été pris dans un mouvement de terrain, et dans la partie inférieure, j'ai dépassé la limite une fois. Je suis soulagé que tout se soit bien passé. La lumière était aveuglante en bas. Alors entre la neige rapide et la lumière, j'étais vraiment tout près de la limite.»

Von Allmen se fait peur

Vainqueur de la descente sprint la veille, «Super Marco» était forcément favori dans une discipline où improvisation et feeling sont essentiels. Depuis qu'il est sur le circuit, le Nidwaldien n'a jamais dompté la Saslong en configuration Super-G. Il lui faudra attendre l'année prochaine. L'italien Giovanni Franzoni complète le podium pour la première fois de sa carrière.

Largué en descente, Stefan Rogentin se sent mieux en Super-G. Il signe une correcte 8e place. L'un des deux «chiens fous» Alexis Monney se classe 12e, tandis que Franjo von Allmen a connu l'élimination sur le haut de la piste et a bien failli se faire mal.

Trois autres Helvètes ont inscrit des points. Alessio Miggiano a pris la 21e place, alors que le tandem Justin Murisier/Marco Kohler s'est classé 23e.