Camille Rast a à nouveau terminé 4e du deuxième géant de Mont-Tremblant, dimanche au Canada. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Keystone-ATS Clara Francey

La skieuse de Vétroz continue d'aligner les bons résultats et d'être le moteur de l'équipe de Suisse de technique. Cette fois, elle a concédé 1''17 à la gagnante, Julia Scheib. Elle partage cette 4e place avec Mikaela Shiffrin.

Entre Scheib et le duo helvético-américain, on retrouve Sara Hector, 2e, et Alice Robinson, 3e. La Néo-Zélandaise était en tête à l'issue de la première manche, mais elle n'a pas réussi à aller chercher un troisième succès de rang dans la discipline. Scheib remporte quant à elle la deuxième victoire de sa carrière après le géant en ouverture de saison à Sölden. C'est une forme de revanche pour Scheib et Hector, éliminées la veille.

Trois autres Suissesses ont marqué des points. Vanessa Kasper a effectué une jolie remontée pour se poser au 19e rang. Wendy Holdener peut s'en vouloir. Même si son 17e rang matinal ne lui permettait pas forcément de rêver à un top 10, la Schwytzoise avait effectué un bon haut. Mais au cours de son deuxième passage, elle a commis une grosse faute qui l'a reléguée au 24e rang. Dommage, car elle a bien terminé après son coup de frein.

20e samedi et 20e au terme du parcours initial, Sue Piller avait une belle chance de pouvoir aligner un deuxième bon résultat. La Fribourgeoise a certes marqué quelques points (28e), mais une immense faute en deuxième manche lui a fait tout perdre. Cela n'a en revanche pas passé pour Simone Wild, seulement 40e de la première manche.