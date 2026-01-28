  1. Clients Privés
Slalom de Schladming À point nommé : Meillard mûr pour la dernière avant les JO

ATS

28.1.2026 - 04:01

Les meilleurs slalomeurs du monde seront en lice mercredi soir à Schladming, 24 heures après les géantistes, avec une première manche programmée à 17h45 (deuxième manche à 20h45).

Loïc Meillard et ses rivaux disputeront mercredi à Schladming la dernière épreuve technique avant les JO
Loïc Meillard et ses rivaux disputeront mercredi à Schladming la dernière épreuve technique avant les JO
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 04:01

28.01.2026, 08:48

Cette course est la dernière épreuve technique prévue avant les JO de Milan-Cortina.

Géant de Schladming. Une nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Géant de SchladmingUne nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Champion du monde en titre de slalom, Loïc Meillard est toujours en quête d'un premier succès dans la discipline cet hiver. Le skieur d'Hérémence a néanmoins déjà obtenu trois podiums dans la spécialité en 2025/26, dont une 2e place dimanche dernier à Kitzbühel.

Au meilleur moment pour Meillard

Loïc Meillard est mûr pour une victoire en slalom. Elle lui ferait le plus grand bien dans l'optique des Jeux, mais aussi dans la lutte pour le petit globe de cristal: 6e de la Coupe du monde de slalom après huit des onze épreuves programmées cette saison, il n'accuse que 89 points de retard sur le leader Lucas Pinheiro Braathen.

Slalom de Wengen. «Pris en sandwich» : Matthias Iten exulte, Loïc Meillard fulmine

Slalom de Wengen«Pris en sandwich» : Matthias Iten exulte, Loïc Meillard fulmine

Le Genevois Tanguy Nef, dont la constance fait merveille, lorgne quant à lui son premier podium sur le Cirque blanc. Il est pour l'heure 11e du classement de la discipline. Daniel Yule devrait pour sa part évoluer l'esprit libéré après sa sélection pour les JO. Non retenu pour le rendez-vous italien, Ramon Zenhäusern espère lui aussi s'illustrer sur une piste où il avait terminé 2e en 2023.

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Très frustré par sa 4ème place au slalom de Wengen, lui qui avait terminé la première manche à la deuxième place, Loïc Meillard dit n'avoir «pas trouvé le rythme, pas trouvé le rail».

18.01.2026

