Le Zurichois Sebastian Stalder a manqué le top 10 pour 5''2 lors de l'épreuve individuelle de Coupe du monde à Anterselva. La course a été gagnée par le Norvégien Johannes Thingnes Boe.

Sebastian Stalder a manqué le top 10 pour 5''2 à Anterselva (archive). KEYSTONE

Stalder n'a pas réussi à signer son quatrième top 10 de l'hiver. Dans des conditions difficiles, qui ont amené les organisateurs à raccourcir l'épreuve de 20 à 15 km, il a commis deux erreurs au tir qui lui ont à chaque fois causé 45 secondes de pénalité. Joschua Burkhalter a pris le 24e rang et James Pascal le 69e pour ses débuts en Coupe du monde.

Leader du général, Johannes Thingnes Boe s'est montré impérial pour aller chercher la 72e victoire de sa carrière. Il n'a pas commis la moindre erreur au stand de tir et a précédé son frère aîné Tarjei Boe de plus d'une minute et demie. Le podium a été complété par l'Allemand Johannes Kühn.

ATS