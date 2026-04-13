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Ski alpin Egloff et Mächler sacrés champions de Suisse de slalom

ATS

13.4.2026 - 14:25

Les championnats de Suisse 2026 ont pris fin lundi à St-Moritz, avec les sacres de Selina Egloff et Reto Mächler en slalom. Wendy Holdener était pourtant bien présente.

Keystone-SDA

13.04.2026, 14:25

Grande favorite de cette course en l'absence de la championne du monde de slalom Camille Rast, Wendy Holdener a dû se contenter d'une 5e place, à 12 centièmes de la troisième marche du podium partagée par Eliane Christen et Aline Höpli. Selina Egloff a cueilli l'or en devançant de 0''41 Aline Danioth.

Chez les messieurs, le champion du monde – et champion olympique – de la discipline, Loïc Meillard, n'était pas non plus de la partie. Homme à battre, le Valaisan Daniel Yule devra se satisfaire d'une médaille de bronze. Déjà en tête après la première manche, Reto Mächler a triomphé avec une marge de 0''37 sur Joel Lütolf (2e). Le «néo-retraité» Marc Rochat s'est classé 5e.

Ski alpin. Le slalom suisse perd l’une de ses figures : Marc Rochat dit stop !

Ski alpinLe slalom suisse perd l’une de ses figures : Marc Rochat dit stop !

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