L’hiver 2023-2024 de la Coupe du monde de ski alpin a déjà été émaillé par de nombreuses blessures. Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde ou encore Petra Vlhová : même les cadors du Cirque blanc n’ont pas été épargnés.

Marco Schwarz fait partie des nombreuses victimes de blessures en Coupe du monde de ski. KEYSTONE

Ces dernières semaines, la Coupe du monde de ski alpin a perdu les unes après les autres ses figures de proue. Chez les femmes, les courses de vitesse de Cortina d'Ampezzo notamment ont été marquées par de nombreuses chutes, plusieurs athlètes de renom s'étant blessées grièvement dans les Dolomites. Côté masculin, ce sont les courses du Lauberhorn qui ont fait le plus de dégâts.

Les stars du Cirque blanc n'ont pas non plus été épargnées par les blessures. Pour plusieurs grands noms, la saison est d'ores et déjà terminée ou sérieusement compromise. Un aperçu :

Wendy Holdener, 5 victoires en Coupe du monde

En raison d'une chute à l'entraînement au mois de décembre à Pozza di Fassa, l'as du slalom suisse a dû se faire opérer de la cheville gauche. On ne sait pas encore si elle reviendra cet hiver. «Je dois d'abord réapprendre à courir», déclarait la trentenaire il y a un peu plus d'une semaine.

Corinne Suter, 5 victoires en Coupe du monde

Corinne Suter a vu sa saison prendre fin vendredi dernier lors de la première des deux descentes de Cortina d'Ampezzo. La Schwytzoise souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur, ainsi que d'une lésion du ménisque interne du genou gauche. «Si la guérison se déroule comme prévu, elle pourra reprendre la compétition normalement l'hiver prochain», a indiqué Walter O. Frey, le médecin qui l'a opérée samedi dernier.

Michelle Gisin, 1 victoire en Coupe du monde

La skieuse de 30 ans s'est également blessée à Cortina, où elle a chuté. Touchée au tibia, l'Obwaldienne est pour l'heure au repos forcé. «Je m’en suis tirée à très bon compte. L’impact dans les filets a été très fort en raison de la vitesse élevée et j’ai eu beaucoup de chance que toutes les protections fonctionnent très bien. Je me porte déjà un peu mieux et vais maintenant voir semaine après semaine», a détaillé Michelle Gisin.

Mikaela Shiffrin, 95 victoires en Coupe du monde

La skieuse la plus titrée de tous les temps n'a elle non plus pas franchi la ligne d'arrivée vendredi dernier à Cortina. Après avoir perdu l’équilibre sur le haut du tracé, l'Américaine a violemment percuté les filets de sécurité. Elle a toutefois eu la chance dans son malheur puisqu'elle s'en est sortie sans blessure grave. Son retour à la compétition n'a toutefois pas encore été agendé. «Je prends jour après jour», a-t-elle écrit sur Instagram.

Valérie Grenier, 2 victoires en Coupe du monde

À la suite de sa spectaculaire chute dimanche lors du super-G de Cortina d’Ampezzo, Valérie Grenier devra être opérée. Et plutôt deux fois qu’une puisque la Canadienne souffre d’une fracture de l’humérus gauche, d’une déchirure du ligament croisé antérieur et d’une déchirure partielle du ligament croisé postérieur du genou droit.

Petra Vlhova, 31 victoires en Coupe du monde

Petra Vlhova s'est elle déchiré les ligaments croisés et le ligament interne du genou droit lors d'une chute au géant de Jasna. Sa saison est donc terminée depuis une dizaine de jours.

Nina Ortlieb, 2 victoires en Coupe du monde

La vice-championne du monde de descente Nina Ortlieb est elle aussi sur la touche. L'Autrichienne avait été victime lors d'un entraînement à Saint-Moritz début décembre d'une chute ayant entraîné une fracture du tibia-péroné. La malheureuse a déjà dû subir 19 opérations au total.

Aleksander Kilde, 21 victoires en Coupe du monde

Tout comme Marco Kohler et Alexis Pinturault, Aleksander Aamodt Kilde a été victime d'une vilaine chute sur la piste du Lauberhorn début janvier. Le Norvégien a dû être opéré de l'épaule gauche et du mollet.

Alexis Pinturault, 34 victoires en Coupe du monde

C'est également dans l'Oberland bernois qu'Alexis Pinturault s'est blessé. Le Français de 32 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors du super-G de Wengen. La saison du vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2021 est donc terminée.

Marco Schwarz, 6 victoires en Coupe du monde

Après avoir chuté sur la Stelvio à Bormio, Marco Schwarz a dû mettre un terme à sa saison en raison d'une grave blessure au genou droit. L'Autrichien est évacué par hélicoptère après sa chute sur le Stelvio à Bormio fin décembre. L'Autrichien ne s'est pour l'heure pas fixé de délai pour revenir en Coupe du monde.

Elena Curtoni, 3 victoires en Coupe du monde

Comme Nina Ortlieb, c'est à St-Moritz qu'Elena Curtoni s'est blessée. Victime d'une fracture osseuse au sacrum, l'Italienne a pu rechausser ses skis ce mois de janvier et devrait faire son retour en Coupe du monde dans les semaines à venir.

Maria Therese Tviberg, 1 victoire en Coupe du monde

Lors de sa chute le 25 novembre dernier au géant de Killington, Tviberg a subi des fractures au genou et au tibia, deux grosses contusions osseuses et un arrachement de la racine du ménisque.