Mikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

Il n’y a pas grand-chose à faire contre Mikaela Shiffrin en cette fin d’hiver. L’Américaine a délivré un nouveau récital à Hafjell lors du dernier slalom de la saison.

👑 La reine Mikaela Shiffrin remporte le dernier slalom de la saison ! L'Américaine devra aller chercher un 6e gros globe lors du géant, mercredi à Kvitfjell #ChaletClub pic.twitter.com/PJKYzP362v — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 24, 2026

Keystone-ATS Gregoire Galley

Elle s’est imposée devant Wendy Holdener sur une marge conséquente de 1’’32 pour cueillir un 110e succès sur le front de la Coupe du monde. Plus forte que jamais, elle aura gagné cet hiver neuf des dix slaloms au calendrier. Et six avec plus d'une seconde d'avance sur sa dauphine.

Le seul bémol pour l’Américaine est venu de la troisième place d’Emma Aicher. L’Allemande peut, en effet, encore lui ravir la première place du classement général de la Coupe du monde lors du géant de mercredi. Elle a toutefois porté son avance à 85 points.

Deuxième déjà après la première manche, Wendy Holdener a pleinement rempli son contrat pour son troisième podium de l’hiver. Ce résultat lui permet de prendre la troisième place de la Coupe du monde de slalom derrière Mikaela Shiffrin et Camille Rast.

Une Camille Rast qui a dû se contenter de la 13e place, juste derrière Mélanie Meillard. Sur un parcours trop plat et sans doute loin d’être en pleine possession de ses moyens, la Valaisanne ne pouvait pas nourrir de très grandes ambitions.