Mikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

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Slalom de Lillehammer Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Holdener

Gregoire Galley

24.3.2026

Il n’y a pas grand-chose à faire contre Mikaela Shiffrin en cette fin d’hiver. L’Américaine a délivré un nouveau récital à Hafjell lors du dernier slalom de la saison.

Keystone-ATS

24.03.2026, 14:11

24.03.2026, 14:35

Elle s’est imposée devant Wendy Holdener sur une marge conséquente de 1’’32 pour cueillir un 110e succès sur le front de la Coupe du monde. Plus forte que jamais, elle aura gagné cet hiver neuf des dix slaloms au calendrier. Et six avec plus d'une seconde d'avance sur sa dauphine.

Le seul bémol pour l’Américaine est venu de la troisième place d’Emma Aicher. L’Allemande peut, en effet, encore lui ravir la première place du classement général de la Coupe du monde lors du géant de mercredi. Elle a toutefois porté son avance à 85 points.

Deuxième déjà après la première manche, Wendy Holdener a pleinement rempli son contrat pour son troisième podium de l’hiver. Ce résultat lui permet de prendre la troisième place de la Coupe du monde de slalom derrière Mikaela Shiffrin et Camille Rast.

Slalom de Lillehammer. Mikaela Shiffrin écrase la première manche, Wendy Holdener 2e

Slalom de LillehammerMikaela Shiffrin écrase la première manche, Wendy Holdener 2e

Une Camille Rast qui a dû se contenter de la 13e place, juste derrière Mélanie Meillard. Sur un parcours trop plat et sans doute loin d’être en pleine possession de ses moyens, la Valaisanne ne pouvait pas nourrir de très grandes ambitions.

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