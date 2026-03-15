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Slalom d'Åre Shiffrin mène le bal, Holdener en embuscade, Rast plus loin

ATS

15.3.2026 - 10:17

Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance de 0''51 Emma Aicher, alors que Wendy Holdener est 4e à 0''70 et Camille Rast 9e à 1''28.

Wendy Holdener placée pour aller chercher un podium a Are
Wendy Holdener placée pour aller chercher un podium a Are
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.03.2026, 10:17

15.03.2026, 11:23

La championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire est comme bien souvent intouchable. En Suède, sur une piste relativement «plate», elle a su faire la différence et creuser des écarts.

Derrière Shiffrin, on retrouve l'Allemande Emma Aicher qui va tout tenter pour mettre la pression sur l'Américaine en vue du général. A 0''06 d'Aicher, c'est l'Autrichienne Katharina Truppe qui complète le podium provisoire.

Un peu lente dans sa mise en action, Wendy Holdener est à l'affût au 4e rang. Certainement encore énervée par sa sortie de piste en géant la veille alors qu'elle menait au terme de la première manche, Camille Rast a offert une performance moyenne. Neuvième à 1''28, elle devra mettre les bouchées doubles sur le second tracé.

Géant d’Åre. En tête, Camille Rast déchante et dit au revoir au globe de cristal !

Géant d’ÅreEn tête, Camille Rast déchante et dit au revoir au globe de cristal !

Mélanie Meillard est 20e à 2''28 et Eliane Christen 23e à 2''62. Janine Mächler, Aline Höpli et Aline Danioth ont fini hors du top 30. Nicole Good et Selina Egloff ont été éliminées.

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