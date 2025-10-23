Shiffrin sur Gut-Behrami : «C'est dommage que ça se termine ainsi»

À quelques jours du début de la saison de ski alpin, Mikaela Shiffrin a évoqué l'impressionnante carrière de Lara Gut-Behrami. L’Américaine a également révélé ce qu'elle pensait de la retraite annoncée de la Tessinoise.

Lara Gut-Behrami sera l’une des principales concurrente de Mikaela Shiffrin cet hiver. Photo : KEYSTONE

Luca Betschart Luca Betschart

101 victoires en Coupe du monde, cinq gros globes de cristal et huit médailles d'or aux Championnats du monde : Mikaela Shiffrin a gagné tout ce qu'il y a à gagner en ski alpin. Pourtant, elle est loin d’être rassasiée. «Je sais ce qu'il faut faire pour gagner. C'est ce que je veux plus que tout», a déclaré l'Américaine, envoyant un signal fort à ses concurrentes juste avant le début de la saison ce week-end avec le géant à Sölden.

Lara Gut-Behrami, qui s'apprête à disputer son dernier hiver sur le Cirque blanc avant de prendre sa retraite, fait partie des principales concurrentes de Shiffrin. «Je suis tellement heureuse pour Lara qu'elle ait pu fêter autant de succès, surtout ces dernières années», a reconnu la skieuse de 30 ans auprès du «Blick».

Shiffrin est particulièrement impressionnée par la manière dont la Suissesse est parvenue à revenir parmi l'élite mondiale après sa rupture des ligaments croisés en 2017 : «Lara a réussi à revenir. Elle était même encore plus forte. C'est magnifique qu'elle ait pu marquer le ski de cette façon.»

«C'est fou, Lara va arrêter, tout simplement»

La compagne d’Aleksander Aamodt Kilde regrette d'autant plus que cette saison soit la dernière où elle affrontera celle qui a décroché 48 succès en Coupe du monde. «C'est fou, Lara va arrêter, tout simplement. C'est dommage que cela se termine ainsi. On aurait aimé que ce ne soit pas aussi abrupt», a avoué Shiffrin avant d'ajouter : «Mais pour moi, ce sera pareil, dans quelques années sans doute.»

Shiffrin peut toutefois s'imaginer continuer à skier jusqu'aux Jeux olympiques de 2030. Contrairement à Gut-Behrami, qui dispute encore la descente, le super-G et le géant, elle n’envisage plus de s’aligner dans toutes ses disciplines jusqu’à la fin de sa carrière. Cet hiver déjà, la star du Colorado a décidé de renoncer à la descente.

«Ces dernières années, je me disais que si j'arrêtais, j'arrêterais complètement. Mais maintenant, je réfléchis à ce qui se passerait si je suivais un plan un peu plus tranquille, avec moins de disciplines», a expliqué Shiffrin à «Servus TV». «Cela me donnerait plus de temps pour découvrir d'autres choses dans la vie. J'ai quelques projets pour le futur, mais je m'en occuperai un peu plus tard.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Sur le même thème