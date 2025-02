Simon Ammann s'est qualifié pour ses 13es Championnats du monde à Trondheim en saut à ski. Il a fallu pour cela se battre en interne et écarter un jeune adversaire.

Simon Ammann s'est qualifié pour ses 13es Championnats du monde à Trondheim. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck (Trondheim) ATS

Inusable Simon Ammann. A 43 ans, le quadruple champion olympique va encore une fois représenter la Suisse au plus haut niveau. A la lutte avec deux jeunes compatriotes d'une vingtaine d'années, le Saint-Gallois a obtenu l'une des deux places pour la compétition sur le tremplin normal.

Sous la pluie norvégienne, Yanick Wasser (20 ans) a facilement son billet pour les qualifications de samedi soir. Le Saint-Gallois a été le meilleur des trois lors des deux sauts de qualification interne. Ammann a passé avec 1,4 point d'avance sur Juri Kesseli, 5e des Mondiaux juniors.

Avant l'entraînement, «Simi» s'était montré prudemment optimiste. «Cela me fait en fait du bien de devoir être réveillé dès le début et d'avoir les choses bien en mains», a-t-il expliqué. Après deux 30e places assez rapidement cette saison, Ammann avait déjà rempli les critères – peu stricts – de sélection, mais il a ensuite connu passablement de difficultés.

Pas simple de viser le top 30

Après avoir manqué la qualification pour le début de la Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf, sur le tremplin où il a fêté deux de ses 23 victoires en Coupe du monde, Ammann a choisi de se reconstruire en Continental Cup, le deuxième échelon, même si les résultats n'ont guère été flamboyants. Il espérait aller à Sapporo, là où il avait brillé il y a 18 ans aux Mondiaux en récoltant or et argent, pour les épreuves de Coupe du monde, mais les coaches en ont décidé autrement.

Lors des entraînements à Kandersteg et plus récemment à Oslo, le sauteur de 43 ans a toutefois retrouvé un peu de confiance. Cela lui a suffi pour s'imposer dans l'équipe de Suisse. Ammann a annoncé qu'il voulait désormais aborder Trondheim comme une page blanche. Seulement lui et Yanick Wasser auront besoin d'un exploit pour atteindre le deuxième tour des 30 meilleurs. Le jeune sauteur de Benken n'a en effet rempli qu'à moitié les critères de sélection (une 28e place).

Deschwanden va mieux

Battu par Ammann, le Lucernois Kesseli, qui a pris goût à la compétition en sautant d'un tremplin provisoire au Musée des transports, aura une deuxième chance sur le grand tremplin avec les épreuves par équipes et individuelle. Gregor Deschwanden et Killian Peier devraient eux être sélectionnés pour l'épreuve mixte, qui réunira deux hommes et deux femmes.

Le Vaudois, médaillé de bronze aux championnats du monde 2019 sur le grand tremplin, s'est classé en milieu de tableau à l'entraînement, tandis que Deschwanden a montré une belle progression en terminant 5e. Le Lucernois de 34 ans avait démarré la saison en fanfare avec quatre podiums et ne s'était jamais classé en dessous de la 11e place jusqu'à fin janvier. Il a ensuite un peu faibli. «Les voyages au Japon et aux Etats-Unis m'ont coûté plus d'énergie que prévu, a-t-il confié. C'était difficile, même au niveau des résultats».

Après un week-end de repos, Deschwanden se sent à nouveau prêt pour viser haut. «Aux championnats du monde, il faut y aller à fond, avec conviction», conclut-il. Le Lucernois entend surtout améliorer ses meilleurs résultats lors des grands rendez-vous, à savoir une 14e place aux JO en 2014 et aux Championnats du monde 2015.