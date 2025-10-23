Trois mois et demi avant les Jeux olympiques dans le nord de l'Italie, des stars du ski comme Aleksander Kilde, Cyprien Sarrazin, Federica Brignone et Petra Vlhova travaillent à leur retour. Etat des lieux avant le début de la saison à Sölden.

Cyprien Sarrazin lutte pour le retour sur les pistes et «revivre ces émotions». KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger ATS

Aleksander Kilde

En janvier 2024, le coureur de vitesse norvégien a heurté violemment les filets de sécurité dans le S d'arrivée à Wengen. Il s'est retrouvé avec une plaie béante dans le bas de la jambe et une blessure complexe à l'épaule.

Kilde a dû être opéré cinq fois par la suite. Le processus de guérison s'est déroulé «assez bien pendant longtemps», explique l'un des médecins qui suivent Kilde dans un extrait du documentaire «Downhill Skiers», qui sera diffusé au cinéma dès jeudi et dans lequel Marco Odermatt apparaît aux côtés de Kilde. Mais environ six mois plus tard, une infection à l'épaule a provoqué une septicémie et a retardé le retour de l'athlète de 33 ans.

Bien que Kilde ne puisse plier son épaule endommagée qu'à 90 degrés, il est à nouveau sur les skis et s'entraîne avec l'équipe norvégienne. Le retour au haut niveau reste cependant un grand défi.

S'il le peut, Kilde reviendra en décembre en Coupe du monde: «Je n'ai pas encore fini, j'ai encore plusieurs années devant moi», dit le fiancé de Mikaela Shiffrin.

Cyprien Sarrazin

Le Français a chuté gravement à grande vitesse à Bormio en décembre 2024 et a souffert d'un hématome sous-dural. Un trou a alors dû être percé dans le crâne du jeune homme de 31 ans, qui a eu la chance de ne pas être paralysé du côté droit et de conserver l'usage de la parole.

«J'ai vécu le meilleur moment de ma vie et un an après, j'ai failli mourir. C'était un tour de montagnes russes complètement fou. Le fait que je sois aujourd'hui sans séquelles, je dois dire que j'ai eu énormément de chance», déclare Sarrazin.

La lutte acharnée pour le retour sur les pistes n'est pas encore derrière lui. «J'aimerais revenir, revivre ces émotions, mais je ne sais pas encore quelles sont mes chances. J'avance pas à pas, je prends mon temps. Ce ne sera pas encore le cas cette saison», déclare Sarrazin qui, avant sa chute, faisait partie des adversaires les plus coriaces d'Odermatt dans les disciplines de vitesse. Les Jeux olympiques de 2026 se dérouleront donc sans lui.

Cyprien Sarrazin : «Communiquer pour améliorer la sécurité» Le skieur français donne des nouvelles sur sa rééducation et revient sur sa lourde chute à Bormio. Le Tricolore ne s'alignera pas cette saison en Coupe du monde, mais il reste optimiste pour la suite. 14.10.2025

Marcel Hirscher

L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, qui court pour les Pays-Bas depuis son retour à la compétition il y a un an, s'est déchiré les ligaments croisés et s'est blessé à la capsule du genou à l'entraînement il y a un peu plus de onze mois. Depuis septembre, il a repris l'entraînement sur neige. Son retour prévu à Sölden est cependant repoussé car le skieur de 36 ans a été malade pendant deux semaines et demie, selon Patrick Riml, le chef de projet de Red Bull, le sponsor de Hirscher.

Alexis Pinturault

Un an après sa rupture des ligaments croisés, une chute lors du super-G de Kitzbühel a privé Pinturault d'une participation aux Mondiaux 2025. Le skieur français de 34 ans a subi une fracture du plateau tibial interne du genou droit ainsi qu'une blessure au ménisque interne, mais a pu participer normalement à l'entraînement estival après une pause de six semaines.

Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2021 fera son retour à la compétition à Sölden, où il a remporté le géant en 2016 et 2019. Il se concentrera exclusivement sur cette discipline pendant la saison olympique, a annoncé Pinturault, laissant entendre qu'il pourrait s'agir de sa dernière.

Federica Brignone

L'Italienne, vainqueure du classement général l'an dernier, s'est déchiré le genou gauche au printemps lors des championnats d'Italie. Elle s'y est cassé le tibia et le péroné et s'est déchiré le ligament croisé.

La participation aux Jeux d'hiver dans son pays se transforme en une course contre-la-montre pour la Milanaise: «Je me démène pour pouvoir y participer», a récemment déclaré la skieuse de 35 ans au «Corriere della Sera». «Des athlètes ont mis deux ans à revenir d'une blessure similaire», a ajouté Brignone. «Quand est-ce que je pourrai à nouveau skier et participer à des courses ? Je ne sais pas.»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible» Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée. 14.10.2025

Petra Vlhova

La technicienne slovaque s'est déchiré le ligament interne et le ligament croisé en janvier 2024 lors de la course à Jasna. Plus d'un an plus tard, elle a dû subir une nouvelle opération suite à des problèmes de cartilage. De plus, des problèmes dans sa vie privée ont perturbé la gagnante du classement général de la Coupe du monde 2021, âgée de 30 ans. En novembre 2024, elle s'est séparée de son compagnon, puis de son entraîneur suisse Mauro Pini cinq mois plus tard.

«Je ne sais pas si je pourrai à nouveau skier un jour. Il est très difficile de faire un pronostic», a déclaré Vlhova en mai lors d'un entretien avec une radio slovaque. Dans un podcast, elle a parlé ouvertement de ses soucis de nature privée qui viennent s'ajouter aux blessures physiques.