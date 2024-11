Un géant fou : violente chute de Shiffrin, Rast sur le podium !

Camille Rast enchaîne. Une semaine après sa 3e place lors du slalom de Gurgl, la Valaisanne a pris la 3e place du géant de Coupe du monde de Killington remporté par Sara Hector. En tête après la première manche et en route vers son 100e succès, Mikaela Shiffrin a chuté lourdement sur le second tracé.

Camille Rast a signé un nouveau podium en Coupe du monde, le premier en géant ! KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Fou ce que la confiance peut faire dans la vie d'une athlète. Une semaine après avoir décroché le premier podium de sa carrière lors du slalom de Gurgl (3e), la Valaisanne a enchaîné un deuxième podium en signant le meilleur résultat de sa carrière en géant. Le géant, la discipline qui avait révélé la skieuse de Vétroz en 2017 à Plan de Corones avec une 9e place.

Quatrième de la première manche, Camille Rast n'a été devancée que par Sara Hector et Zrinka Ljutic. La Suédoise, championne olympique à Pékin, a remporté son 6e géant de Coupe du monde en carrière. La Scandinave a également profité de la chute de Mikaela Shiffrin, en tête à mi-parcours, et qui a manqué sa 100e victoire en chutant de manière assez violente sur son deuxième passage.

Après être restée à terre plusieurs secondes, «Mikaela a descendu la piste sur une civière, et subit actuellement des examens», a indiqué la fédération américaine. «Plus d'information à venir, mais nous avons été réconforté par le fait qu'elle ait demandé ses temps intermédiaires», écrit encore l'organisation.

La 100e victoire en Coupe du monde attendra : Mikaela Shiffrin victime d'une vilaine chute lors de la 2e manche du géant à Killington 😬 #ChaletClub pic.twitter.com/7xlBFy0CsK — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 30, 2024

Gut-Behrami et Gisin déçoivent

Les deux dernières Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont elles déçu. Surtout Michelle Gisin qui n'a jamais donné l'impression d'aller vite, mais plutôt le sentiment d'une athlète pas franchement en confiance dans la discipline. L'Obwaldienne a fini au 25e rang. Simone Wild s'en est à peine mieux sorti avec sa 22e place à 4''09.

Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami a livré une performance en deçà de ses standards. Neuvième au sortir du tracé matinal, la Tessinoise n'a pas trouvé le bon rythme en deuxième manche. Elle a même commis une erreur sur le premier plat, ce qui lui a fait perdre passablement de temps. Elle échoue finalement au 13e rang à 2''84.

Juste devant «LGB», on retrouve Wendy Holdener. La Schwytzoise n'avait plus été aussi bien classée en géant depuis la course d'Are en mars 2023 (12e également).