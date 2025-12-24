  1. Clients Privés
Ski alpin Lindsey Vonn officiellement qualifiée pour ses 5e JO

ATS

24.12.2025 - 02:59

La vedette américaine du ski alpin Lindsey Vonn, de retour au plus haut niveau à 41 ans, est officiellement qualifiée pour les JO de Milan Cortina, ses cinquièmes, a annoncé sa fédération mardi.

Après trois départs en 2025, Lindsey Vonn mène déjà le classement de la Coupe du monde de descente.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.12.2025, 02:59

24.12.2025, 07:26

Lindsey Vonn, revenue à la compétition il y a un peu plus d'un an après plus de cinq ans de pause, a retrouvé cet hiver un niveau exceptionnel: elle compte quatre podiums dont une victoire en cinq courses et mène le classement de la Coupe du monde de descente après trois départs.

Val d’Isère. Les Suissesses aux fraises, Goggia «se venge»

Val d’IsèreLes Suissesses aux fraises, Goggia «se venge»

Ses excellents résultats, loin devant les autres Américaines, lui assurent un billet pour la descente olympique programmée le 8 février à Cortina d'Ampezzo, station emblématique du circuit mondial où elle s'est déjà imposée à douze reprises (six descentes, six super-G).

Lindsey Vonn a déjà participé à quatre éditions des jeux Olympiques d'hiver, remportant le titre en descente et le bronze en super-G à Vancouver en 2010, avant une nouvelle médaille de bronze en descente à Pyeongchang en 2018.

