Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dimanche dans le slalom de Coupe du monde d'Adelboden, remporté par la révélation de la saison Paco Rassat. Le meilleur d'entre eux, Tanguy Nef, s'est classé 8e, alors que Loïc Meillard a enfourché sur le second tracé.

Keystone-SDA ATS

Le bouillant public attendait beaucoup de «ses» skieurs au lendemain du succès de Marco Odermatt en géant. Mais il a dû déchanter. En embuscade après le premier parcours (5e à 0''38 de la tête), Loïc Meillard est parti à la faute en finale alors qu'il semblait en mesure d'aller chercher la 1re place provisoire.

C'est donc Tanguy Nef qui a signé la meilleure performance helvétique, s'offrant ainsi son quatrième top 10 de la saison en six slaloms disputés. Sa régularité est remarquable. Mais le Genevois, pas suffisamment performant sur le haut de la piste Chuenisbärgli, visait plus haut.

«J'ai joué, il y a eu des bonnes choses et j'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end», a-t-il expliqué à la RTS à l'heure de l'interview. «Je me suis senti pousser des ailes sur le bas, mais sur le haut du parcours j'ai perdu à chaque fois des dixièmes de seconde qui m'ont coûté cher», a-t-il regretté.

«Partie remise»

«Le bilan est un peu mitigé, je suis un peu déçu. Mais ce n'est que partie remise», a assuré le vice-champion du monde de combiné par équipe, qui reste en quête d'un premier podium en Coupe du monde. Il rêve sans doute de le fêter dans une semaine à Wengen où la piste, «plus technique» selon lui, devrait mieux lui convenir.

Le Genevois a concédé au final 0''70 au vainqueur. Troisième le matin, Paco Rassat a brillé sur le second tracé (meilleur chrono) pour s'offrir à 27 ans sa deuxième victoire sur le Cirque blanc – après Gurgl en novembre – et prendre la tête du classement de la spécialité. Les Norvégiens Atle Lie McGrath (2e à 0''18) et Henrik Kristoffersen (3e à 0''20) complètent le podium.

Zenhäusern dans le top 15

Côté suisse, la bonne surprise du jour est venue de Ramon Zenhäusern, qui s'est même refait une santé dimanche. Le Haut-Valaisan de 33 ans, 26e sur le premier tracé, a livré une deuxième manche de haut niveau (2e temps derrière Rassat) pour remonter au 15e rang. Il affichait jusqu'ici une 25e place comme meilleur résultat de l'hiver.

«J'ai vraiment pu en mettre un peu plus. J'étais relâché, j'ai pris du plaisir comme à l'entraînement en laissant aller les skis», s'est réjoui le vice-champion olympique 2018 de la spécialité. «Cela fait tellement de bien de vivre de tels moments avec ce public», a encore expliqué au micro de la RTS le géant de 2m02, qui a savouré les longues minutes passées dans le siège réservé au leader.

Yule: «C'est très, très frustrant»

Deux autres Suisses ont fini parmi les 30 premiers. Eliminé ou non-qualifié dans les cinq premiers slalom, Marc Rochat a enfin cueilli ses premiers points dans cet exercice 2025/26. Le Vaudois, excellent 17e le matin avec son dossard 37, espérait cependant mieux que son 24e rang final.

Daniel Yule n'a pas non plus su totalement se libérer. Le Valaisan a aussi manqué son affaire sur le second tracé, perdant cinq places pour terminer 26e. Sa 11e place de Gurgl en novembre demeure son seul résultat probant de la saison, et elle ne «vaut» qu'un demi-ticket olympique.

«Il y a plus grave dans la vie», a-t-il relevé. «Mais je ne fais pas tous ces sacrifices à l'entraînement pour terminer 21e de la première manche et me retrouver 10e en franchissant la ligne d'arrivée après la deuxième manche. C'est très, très frustrant», a pesté l'homme aux sept victoires en Coupe du monde de slalom.

Zenhäusern, Rochat et Yule n'ont cependant pas dit leur dernier mot et peuvent toujours espérer valider leur ticket olympique. Il reste en effet trois slaloms au menu avant les JO de Milan-Cortina: à Wengen et Kitzbühel les deux prochains dimanche, puis le mercredi 28 janvier en nocturne à Schladming.

