Tanguy Nef a pris la 8e place du slalom d'Adelboden. La victoire est revenue à Clément Noël devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen.

Keystone-SDA, ats ATS

Dans un brouillard à couper au couteau...suisse, c'est donc le grand Noël qui l'a emporté. Malgré une cheville toujours endolorie à la suite de sa chute au géant de Val d'Isère, le Français a tout donné pour devancer d'un souffle (0''02) Braathen et priver le Brésil d'une première victoire en Coupe du monde de ski.

Meilleur représentant de Swiss-Ski, Tanguy Nef a gagné 12 rangs en deuxième manche pour se hisser dans le top 10. «Je me suis bien battu, j'ai pu faire ce que je voulais faire et je crois que j'ai bien capitalisé sur ça», a-t-il reconnu au micro de la RTS.

23e du tracé initial, Marc Rochat a lui aussi effectué une belle remontée. Sans une faute, le Vaudois aurait pu prétendre à un rang encore meilleur que ce 10e qui récompense sa volonté. Mais l'essentiel est ailleurs pour celui qui a enchaîné quatre abandons et une non-qualification à Madonna.

Daniel Yule a un peu reculé pour finalement se classer 12e, alors que Luca Aerni a pris le 20e rang. Ramon Zenhäusern continue lui sa saison noire. Le Haut-Valaisan a été éliminé sur le premier tracé.

Meillard se loupe en première manche

Le dossard rouge de leader de la discipline n'a pas porté chance à Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a enfourché à l'entrée du mur final alors qu'il était à la bagarre avec les meilleurs.

«Enfourcher fait partie du slalom, ça fait un peu plus mal à Adelboden, a reconnu le skieur d'Hérémence au micro de la RTS. Il faut une ou deux heures pour passer là-dessus et se reconcentrer pour demain. Il neige et c'est humide et on espère que ce sera un peu plus dur demain pour le géant.»