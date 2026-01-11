  1. Clients Privés
Slalom d'Adelboden Quand l'indécision règne : vers un sixième vainqueur en six courses ?

ATS

11.1.2026 - 04:01

Dimanche, c'est le slalom d'Adelboden qui tiendra le public en haleine. Un public qui rêve de voir un Suisse triompher depuis 2020 et le succès de Daniel Yule.

Daniel Yule est le dernier slalomeur suisse qui s'est imposé à Adelboden

KEYSTONE
Daniel Yule est le dernier slalomeur suisse qui s'est imposé à Adelboden
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.01.2026, 04:01

11.01.2026, 08:49

Les pronostics sont nettement plus difficiles à établir en slalom qu'en géant. Les cinq courses disputées jusqu'à présent cette saison ont connu cinq vainqueurs différents. Mercredi, Clément Noël s'est imposé à Madonna. Le Français l'avait emporté l'année dernière au Chuenisbärgli.

Slalom d'Adelboden. Loïc Meillard face à ses démons sur la Chuenisbärgli

Slalom d'AdelbodenLoïc Meillard face à ses démons sur la Chuenisbärgli

Pour trouver trace du dernier podium suisse en slalom à Adelboden, il faut remonter quelque peu dans le temps. En 2020, Daniel Yule avait remporté la victoire devant une foule en délire juste avant que le monde s'arrête en raison du covid. Tanguy Nef, Loïc Meillard, Marc Rochat, la lutte pour une place dans le top 10 sera âpre, car la densité est majeure dans une discipline où 0''20 peuvent vous faire passer de la 4e à la 10e place.

Géant d’Adelboden. «Quand on ne voit pas où on met les pieds...» - Meillard amer, «Odi» aux anges !

Géant d’Adelboden«Quand on ne voit pas où on met les pieds...» - Meillard amer, «Odi» aux anges !

Le skieur parfait de Daniel Yule

Le skieur parfait de Daniel Yule

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur valaisan Daniel Yule «construit» son skieur parfait.

13.11.2025

