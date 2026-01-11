Frustré après sa 6e place en géant samedi, Loïc Meillard espérait retrouver des couleurs dimanche à l’occasion du slalom d’Adelboden. Hélas, le skieur d’Hérémence a connu l’élimination comme l’an dernier. La malédiction se poursuit donc pour le frère de Mélanie qui n’est encore jamais monté sur le podium en slalom sur la mythique piste du Chuenisbärgli. En revanche, l’heure était aux réjouissances pour Tangy Nef et Ramon Zenhäusern. Retrouvez les réactions des slalomeurs helvétiques.

Loïc Meillard a connu l’élimination en slalom dimanche dans l’Oberland bernois. ats

Grégoire Galley, à Adelboden Gregoire Galley

- 8e Tanguy Nef

«Ce week-end a été riche en émotions pour moi. Faire partie du top-7 mondial était une grande première pour moi. J’ai donc pu participer à la cérémonie de remise des dossards samedi soir. J’étais vraiment sur un nuage. Heureusement, j’ai réussi à me calmer et à bien dormir avant ce slalom. Partir en premier sur ce parcours a aussi été un grand moment surtout avec ce public qui m’a donné des ailes dans le mur final. Je peux donc dire que je fais partie de la cour des grands !»

«Si j’analyse plus en détails ma performance, je crois que je peux être satisfait. Même s’il m’a manqué éventuellement un peu de chance et de consistance sur certains passages, j’estime que nous avons fait de bons choix tactiques. Il y a donc peu de choses à se reprocher. Alors oui, le podium m’échappe à nouveau et il est vrai que mon côté scorpion ou compétitif m’incite à vouloir être toujours tout devant. Cependant, j’estime que nous sommes dans la bonne direction.»

«Quant à l’élimination de Loïc Meillard, il est clair que cela nous a fait mal au coeur. Ce n’est jamais très agréable de partir à la faute à domicile mais je ne me fais pas de soucis pour Loïc.»

- 15e Ramon Zenhäusern

«Me retrouver quelques instants sur le siège de leader m’a fait beaucoup de bien. Ce moment a été très fort en émotion avec ce public qui a crié mon nom à plusieurs reprises. Cela m’a fait très chaud au coeur et je me suis aussi souvenu de tout ce que j’ai accompli ici. On ne trouve nulle part ailleurs une telle ambiance durant des épreuves de ski !»

«Concernant ce slalom, je dirais que j’ai enfin pu reproduire en course ce que je fais à l’entrainement. Cela me fait très plaisir dans la mesure où j’ai beaucoup douté ces dernières semaines. Je me suis accroché car le slalom est une discipline si difficile avec tous ces athlètes qui peuvent gagner.»

«Par rapport aux Jeux olympiques, je n’y pense pas vraiment. La pire erreur serait de commencer à parler de places ou de points. Je préfère me focaliser sur le plaisir et les sentiments que je ressens en course. De cette façon, je parviendrai à réaliser de bonnes manches.»

- 24e Marc Rochat

«Je suis soulagé d’être arrivé au bout des deux manches. Je peux donc construire sur ce résultat. Malgré tout, je suis un peu déçu car je n’ai pas pu produire mon meilleur ski sur le second tracé. J’ai notamment eu de la peine à me mettre dans le rythme au début. Sur le bas, j’ai le sentiment d’avoir bien skié mais cela n’a pas été suffisant.»

«Toutefois, il ne faut pas commencer à calculer car le but est de finir le plus haut possible. Je préfère donc prendre des risques et malheureusement cette tactique n’est pas toujours payante. Pour la suite, je vais essayer de bien récupérer en vue de ce mois de janvier encore très chargé.»

- 26e Daniel Yule

«La déception est grande notamment après cette deuxième manche durant laquelle je n’ai pas du tout montré ce que je souhaitais. Actuellement, j’ai surtout l’impression de rechercher des sensations et quand je les trouve sur un passage, je peux les perdre instantanément quelques mètres plus loin en raison d’un changement de pente ou de neige. Cela n’apporte malheureusement pas grand-chose de concret.»

«Il y a donc encore beaucoup de travail devant moi afin que je puisse réaliser deux manches complètes de qualité. Pour cela, je devrai commencer par prendre le temps d’analyser cette course pour essayer de comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans le but de repartir du bon pied à Wengen.»

- Eliminé en 2e manche Loïc Meillard

«Cette élimination est autant amère que frustrante. Ce n’est évidemment pas ce que je voulais avoir aujourd’hui. Tout au long de la deuxième manche, je n’avais pas le bon timing ni la bonne ligne.»

«Avoir déjà été éliminé la saison passée ne change rien, la déception est vive en ce moment et il faudra quelques heures pour passer outre. Ensuite, je vais me changer les idées en remettant les skis de vitesse et en m’entrainant bien cette semaine afin d’être d’attaque pour les épreuves de Wengen.»

Archive sur Adelboden