Courchevel Wendy Holdener pour un podium dans la nuit française ?

ATS

16.12.2025 - 04:01

Cela fait maintenant depuis 2017 que la Coupe du monde féminine fait halte à Courchevel, souvent pour une épreuve nocturne. Wendy Holdener peut-elle monter une 39e fois sur le podium en slalom mardi?

Wendy Holdener vise un 39e podium en slalom à Courchevel.
Wendy Holdener vise un 39e podium en slalom à Courchevel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 04:01

16.12.2025, 07:52

Wendy Holdener va-t-elle pouvoir aller chercher son premier podium de l'hiver? 8e puis deux fois 4e des trois slaloms disputés jusqu'ici, la Schwytzoise est «mûre» pour monter sur la boîte. Mais la piste Emile Allais n'est pas celle où elle se sent le mieux. Il lui faudra oublier son abandon de la saison passée, le seul sur ses 14 derniers départs. C'est Zrinka Ljutic qui avait dominé cette course. Holdener était 2e à l'issue du premier tracé, mais elle n'avait pas tenu en deuxième manche.

Copper Mountain. «Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener

Copper Mountain«Très contente» puis «un peu énervée» : les sentiments mitigés de Holdener

Très régulière en géant, Camille Rast sera le deuxième atout de Swiss-Ski dans la station savoyarde. Sur le virage court, c'est un petit peu plus aléatoire. 15e à Levi, la Valaisanne est montée sur le podium à Gurgl (3e), mais n'a décroché que la 10e place à Copper Mountain.

Mais attention pour la gagne à Mikaela Shiffrin. Victorieuse des trois premiers slaloms cet hiver, la dame aux 104 succès en Coupe du monde se verrait bien ajouter une couronne à son incroyable palmarès. A noter encore que les Suissesses seront 11 au départ de cette course.

Mikaela Shiffrin. «Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course, mais...»

Mikaela Shiffrin«Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course, mais...»

