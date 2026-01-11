Les Norvégiens à la baguette, Loïc Meillard à la bagarre

Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps de la première manche du slalom d'Adelboden dimanche matin, sous un ciel qui se dégageait. Meilleur Suisse, Loïc Meillard occupe le 5e rang.

Loic Meillard pointe à la 5ème place du slalom d'Adelboden après la 1re manche KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cinquième du géant samedi, Henrik Kristoffersen a maîtrisé son sujet sur le tracé initial du slalom. Le Norvégien aux 98 podiums en Coupe du monde devance de 0''28 son compatriote Atle Lie McGrath (2e) et de 0''29 le Finlandais Eduard Hallberg (3e).

Cinquième, Loïc Meillard pointe à 0''38 de la tête. Le champion du monde en titre de la discipline a beaucoup perdu dans le mur final, mais il est parfaitement dans le coup. La victoire, qui serait sa première de l'hiver en slalom, est à sa portée.

Tanguy Nef 9e

Porteur du dossard 1, Tanguy Nef se retrouve quant à lui en 9e position, à 0''61 du leader. Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, le Genevois s'est montré trop timide sur le haut du parcours. Mais lui a brillé dans le mur.

La deuxième manche, programmée dès 13h30, s'annonce spectaculaire. Pas moins de 11 coureurs ont ainsi perdu moins d'une seconde sur Henrik Kristoffersen. Ce n'est pas le cas de Marc Rochat (17e à 1''35), Daniel Yule (21e à 1''55) et Ramon Zenhäusern (26e à 2''10), mais tous auront l'occasion de s'illustrer sur le second parcours.